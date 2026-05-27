La hora de decir no

Si se le puede atribuir alguna virtud a este tiempo disparatado y violento, de hiriente desigualdad y de alianzas tóxicas entre el poder político y el reino impune de las redes sociales, esa es la de negar a sus protagonistas un refugio en las penumbras de la moral; por el contrario, los obliga a retratarse a plena luz, de frente y de perfil, inclusive a aquellos que no suelen pegar un puñetazo en la mesa, como es el caso del mismísimo Papa León XIV, claramente opuesto a la hegemonía del despropósito. De este modo, en el álbum de fotos no caben las sutilezas ni los eufemismos: hay quienes salen presumiendo de quebrantar el orden internacional y de robar el patrimonio de países cuyos pueblos ya han sido decepcionados y despojados repetidamente; otros, paseándose con impunidad sobre una montaña de cadáveres de adultos y niños prometiendo más muerte en amplias zonas de conflicto; algunos, no pocos y ya por todos conocidos, de rodillas o besando con repugnante indignidad la mano de los anteriores a la espera no de un beneficio sino de no ser castigados; unos cuantos que se autodenominan “equidistantes”, como si eso conllevara algún mérito, apretando los dientes y con las camisas manchadas de sudor nervioso en las axilas, y unos pocos díscolos, en principio considerados temerarios, convertidos ahora en lo que Albert Camus llamó “El hombre rebelde”, en alusión a quienes deciden decir no sin más argumento que el de la decencia.