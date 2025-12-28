Zelenski lleva ante Trump un "giro pragmático" de los 20 puntos para frenar la guerra entre Ucrania y Rusia

En un intento por destrabar un conflicto que ya se prolonga por casi cuatro años, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se reunirá este domingo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la residencia de Mar-a-Lago, Florida. El encuentro tiene un objetivo claro: conseguir la aprobación de Washington para una nueva propuesta de 20 puntos destinada a poner fin a la guerra con Rusia.
La reunión, organizada por el propio Trump, será el primer contacto presencial entre ambos líderes desde octubre, fecha en la que el mandatario estadounidense rechazó la petición de Zelenski de suministrar misiles Tomahawk de largo alcance. Ahora, el escenario es distinto: la cumbre se produce apenas horas después de que Kiev sufriera un ataque masivo con 500 drones y 40 misiles, que dejó a la capital ucraniana parcialmente sin luz ni calefacción en plena ola de frío.
En qué consiste el plan de los 20 puntos
El documento, fruto de semanas de intensas negociaciones entre funcionarios estadounidenses y ucranianos, plantea un giro pragmático en la estrategia de Kiev. Según trascendió, el plan contempla: detener la guerra a lo largo de las líneas del frente actuales, la creación de zonas desmilitarizadas de amortiguamiento y la posibilidad de que Ucrania retire tropas del este.
El texto contiene el reconocimiento más explícito hasta ahora por parte de Kiev de posibles concesiones territoriales. Sin embargo, Zelenski mantiene una línea roja: el plan no contempla que Ucrania se retire del 20% de la región oriental de Donetsk que aún controla, siendo esta la principal exigencia territorial del Kremlin.
La postura de Trump sigue siendo una incógnita. "Zelenski no tiene nada hasta que yo lo apruebe", advirtió el presidente el viernes en una entrevista con Politico, dejando en claro que la última palabra la tendrá él. Trump ha hecho del fin de las guerras en Ucrania y Gaza el eje de su segundo mandato, autoproclamándose el "presidente de la paz", aunque ha expresado frustración por la falta de avances hacia una tregua.
Apoyo europeo y rechazo ruso
Antes de aterrizar en Florida, Zelenski hizo escala en Halifax (Canadá), donde mantuvo una teleconferencia con mandatarios del viejo continente. Allí recibió el respaldo del canciller alemán, Friedrich Merz, y de los líderes de la UE, Ursula von der Leyen y Antonio Costa, quienes confirmaron su "pleno apoyo" a los esfuerzos de paz.
En contraste, la reacción de Rusia ha sido hostil. Mientras sus tropas capturaban dos nuevos pueblos en el este (Mirnograd y Guliaipole), Vladimir Putin acusó a Kiev de "no tener prisa" por resolver el conflicto. Por su parte, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, disparó contra Occidente: "La Unión Europea se ha convertido en el principal obstáculo para la paz; no ocultan sus planes de prepararse para la guerra con Rusia".
Durante su paso por Canadá, Zelenski se reunió con el primer ministro canadiense, Mark Carney, quien anunció un paquete de ayuda de 2.500 millones de dólares canadienses para la reconstrucción de posguerra.
Para el líder ucraniano, la clave de la reunión en Florida no es solo el cese al fuego, sino el día después. "Las garantías de seguridad deben ser simultáneas con el fin de la guerra, porque debemos tener la confianza de que Rusia no volverá a iniciar la agresión", declaró Zelenski, anticipando que exigirá compromisos sólidos a la Casa Blanca para evitar que el plan de paz sea solo una pausa antes de una nueva ofensiva rusa.