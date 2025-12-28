Zelenski lleva ante Trump un "giro pragmático" de los 20 puntos para frenar la guerra entre Ucrania y Rusia

La postura de Trump sigue siendo una incógnita. "Zelenski no tiene nada hasta que yo lo apruebe", advirtió el presidente el viernes en una entrevista con Politico, dejando en claro que la última palabra la tendrá él. Trump ha hecho del fin de las guerras en Ucrania y Gaza el eje de su segundo mandato, autoproclamándose el "presidente de la paz", aunque ha expresado frustración por la falta de avances hacia una tregua.