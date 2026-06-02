Adorni adelantará la presentación de su declaración jurada

El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, trabaja contrarreloj en la definición de la fecha en la que presentará su declaración jurada de bienes, un trámite clave con el que busca intentar esclarecer su situación patrimonial en medio de una investigación judicial abierta por presunto enriquecimiento ilícito. Aunque todavía no se fijó el día exacto, desde el entorno más cercano al funcionario confirmaron que el trámite se concretará antes del 15 de junio. De esta manera, el ministro coordinador decidió adelantar una presentación cuyo vencimiento legal original fue prorrogado hasta el próximo 31 de julio.
La fecha límite autoimpuesta por la Jefatura de Gabinete no es casual y coincide de lleno con los días anteriores y el inicio formal del Mundial de Fútbol 2026. En los pasillos de Balcarce 50 no ocultan su expectativa de que la inevitable fiebre mundialista y la atención pública volcada al debut del torneo internacional contribuyen a disipar el complejo clima político que atraviesa el Ejecutivo. Cerca del propio Adorni confían en que el acontecimiento deportivo ayude a atenuar las tensiones internas ya quitarle presión mediática a la delicada situación judicial que salpica al ex vocero.
Polémica con Bullrich
La urgencia por acelerar la justificación patrimonial del jefe de ministros cobró especial relevancia en el tablero político luego de que la senadora oficialista Patricia Bullrich desafiara las líneas directas de Javier y Karina Milei. De espaldas a las indicaciones de la cúpula de la Casa Rosada, la legisladora libertaria planteó públicamente que Adorni debía anticipar de inmediato el detalle de sus bienes para despejar sospechas. La polémica escaló a tal punto que el propio Presidente debió interrumpir su agenda oficial en Estados Unidos para salir a garantizar que su funcionario adelantaría el trámite.
Mientras se terminan de pulir los números que se entregarán a los organismos de fiscalización, en el oficialismo reina el pragmatismo respecto al impacto que tendrá la esperada documentación de bienes. Voces de la Casa Rosada admiten que, si bien la justificación del ex vocero tendrá una indudable repercusión en el arco opositor y los medios, confían en el efecto anestésico del campeonato que se disputará en Norteamérica.