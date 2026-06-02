Adorni adelantará la presentación de su declaración jurada

El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, trabaja contrarreloj en la definición de la fecha en la que presentará su declaración jurada de bienes, un trámite clave con el que busca intentar esclarecer su situación patrimonial en medio de una investigación judicial abierta por presunto enriquecimiento ilícito. Aunque todavía no se fijó el día exacto, desde el entorno más cercano al funcionario confirmaron que el trámite se concretará antes del 15 de junio. De esta manera, el ministro coordinador decidió adelantar una presentación cuyo vencimiento legal original fue prorrogado hasta el próximo 31 de julio.