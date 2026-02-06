Secciones
Murió un argentino que combatía como voluntario en Ucrania tras un ataque de Rusia

La víctima era oriundo de Misiones y había formado parte de las fuerzas armadas de Argentina, donde se había preparado como instructor de tiro.

Cristian Airala, nacido en Puerto Iguazú, Misiones. Foto tomada de ellitoral.com/ Cristian Airala, nacido en Puerto Iguazú, Misiones. Foto tomada de ellitoral.com/
Hace 2 Hs

Un argentino que integraba el ejército ucraniano murió en las últimas horas tras un ataque ruso con drones y misiles en la región de Járkiv, al noreste del país.

La víctima fue identificada como Cristian Airala, de 27 años y oriundo de Puerto Iguazú en Misiones, quien había formado parte del Ejército Argentino, donde se capacitó como instructor de tiro, antes de viajar a Europa del Este.

De acuerdo con el relato de sus compañeros, el joven se encontraba cumpliendo funciones como voluntario en una unidad de asalto, considerada entre las más expuestas del frente, cuando el grupo fue alcanzado por el bombardeo.

Según informó Clarín, el ataque se produjo en las inmediaciones de la línea de fuego. “Las bajas fueron inmediatas”, aseguró un compañero de Airala. Se trató de un ataque múltiple, con una secuencia de hostigamiento mediante drones, seguida por el impacto de misiles.

En el mismo hecho, también murieron dos combatientes colombianos que formaban parte de la unidad, que a la vez está compuesta por voluntarios de distintos países de América Latina, entre ellos ciudadanos de Paraguay, Colombia, Brasil y Argentina.

La guerra entre Rusia y Ucrania ya supera los tres años y medio y continúa cobrando víctimas extranjeras que se incorporaron como voluntarios. La muerte de Airala se suma así a la de otros argentinos que perdieron la vida en combate desde el inicio del conflicto.

