Trump afirmó que la paz entre Ucrania y Rusia está “muy cerca” tras reunirse con Zelensky

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, afirmó que las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia están “muy cerca” de cerrarse y calificó como “excelente” la reunión que mantuvo durante casi tres horas con su par ucraniano, Volodymyr Zelensky, en la que ambos abordaron los puntos aún pendientes del entendimiento.