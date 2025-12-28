Secciones
Trump afirmó que la paz entre Ucrania y Rusia está “muy cerca” tras reunirse con Zelensky

El presidente de Estados Unidos señaló que el futuro del Donbás sigue siendo uno de los puntos más sensibles que restan definir para cerrar un acuerdo.

Volodymyr Zelensky y Donald Trump. CAPTURA DE VIDEO Volodymyr Zelensky y Donald Trump. CAPTURA DE VIDEO
Hace 2 Hs

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, afirmó que las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia están “muy cerca” de cerrarse y calificó como “excelente” la reunión que mantuvo durante casi tres horas con su par ucraniano, Volodymyr Zelensky, en la que ambos abordaron los puntos aún pendientes del entendimiento.

Trump evitó precisar un porcentaje exacto de avance, aunque sugirió que las conversaciones podrían estar cerca del 95% de lo acordado. Admitió, no obstante, que el futuro de la región oriental del Donbás continúa siendo uno de los principales obstáculos en la negociación, ya que se trata de una exigencia clave de Rusia.

“Nos estamos acercando a un acuerdo al respecto. Y es un asunto importante”, señaló ante la prensa en una comparecencia conjunta con Zelensky, al remarcar que ese punto constituye “uno de los grandes temas” que todavía se discuten.

El mandatario estadounidense insistió en el tono optimista al destacar el clima del encuentro y aseguró que se avanzó de manera significativa hacia el fin del conflicto. 

“Tuvimos una reunión magnífica. Hablamos de muchas cosas. Creo que nos estamos acercando mucho, quizás muchísimo”, sostuvo, consignó el sitio de CNN.

Temas RusiaUcraniaDonald TrumpEstados UnidosVolodimir Zelensky
