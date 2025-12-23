Rusia lanzó un ataque masivo contra el sistema energético de Ucrania en vísperas de la Navidad

Previamente, el gobernador de la provincia de Kiev, Mikola Kalashnik, había informado que una mujer murió debido a la gravedad de las heridas sufridas durante un ataque ruso en el distrito de Vishorod. “Se ha registrado un incendio en un edificio de dos plantas como resultado del ataque del enemigo. Quiero trasladar mis más sinceras condolencias a la familia de la víctima y a sus seres queridos”, señaló, y advirtió que varias personas debieron ser hospitalizadas con heridas de metralla. Además, cinco personas resultaron heridas en el distrito de Sviatoshinski, entre ellas un adolescente de 16 años.