Rusia suspende por dos días el ataque a Ucrania

KIEV, Ucrania.- Rusia aceptó suspender parcialmente los ataques de largo alcance contra objetivos en Ucrania a pedido del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de “crear condiciones favorables para las negociaciones”, confirmó el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov.
El anuncio llega mientras una ola de frío extremo agrava la crisis energética del país agredido, crecen las alertas internacionales por los riesgos a la seguridad nuclear y la ayuda energética estadounidense prometida sigue paralizada. La pausa en los ataques se extenderá hasta el 1° de febrero, dijo Peskov.
Si bien el plazo equivale a apenas dos días, busca generar un entorno favorable para la próxima ronda de conversaciones de paz entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, prevista para el domingo en Abu Dhabi, aunque el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, dijo que la fecha o el lugar podrían cambiar.
Ucrania esperaba ayer señales de que Rusia cumpla con el compromiso de detener temporalmente los ataques a la red eléctrica del país, mientras Kiev y otras regiones atraviesan el invierno más crudo en años. Zelensky dijo que Ucrania estaba dispuesta a corresponder si Rusia detiene sus ataques contra la infraestructura energética del país, pero añadió que no hay una tregua formal entre los dos países.
Trump había anunciado el jueves por la noche que le había pedido personalmente al presidente ruso, Vladimir Putin, que no ataque la capital ucraniana y otras ciudades durante una semana. “Personalmente le pedí al presidente Putin que no disparara contra Kiev y las ciudades y pueblos durante esta extraordinaria ola de frío”, declaró el magnate durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.
La invasión lanzada por Rusia el 24 de febrero de 2022 se acerca a su cuarto aniversario. Rusia lanzó durante la noche 111 drones y un misil balístico contra territorio ucraniano y dejó al menos tres heridos, de acuerdo con la Fuerza Aérea de Ucrania. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso dijo que sus defensas antiaéreas derribaron 18 aviones no tripulados ucranianos sobre varias regiones rusas, la península anexionada de Crimea y el mar Negro.
“No creo que Rusia quiera terminar la guerra. Hay una gran cantidad de evidencias que indican lo contrario”, dijo Zelensky, en declaraciones difundidas el viernes, a pesar de los esfuerzos encabezados por la Casa Blanca para poner fin a los combates.
La posibilidad de una tregua en los ataques al sector energético se discutió en la reunión del pasado fin de semana en Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, entre enviados de Ucrania, Rusia y Estados Unidos.
El presidente ucraniano apuntó a que había acordado adherirse a un “enfoque recíproco” en los ataques energéticos: Ucrania estaría lista para frenar su ofensiva contra la infraestructura energética rusa, incluyendo las refinerías de petróleo, si Moscú detiene los bombardeos contra la red eléctrica y otros activos energéticos.