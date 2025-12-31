Ucrania ataca con drones a Rusia, que endurece su postura

Enemigos

Al respecto, remarcaron que Moscú no presentó prueba alguna de sus acusaciones que hasta “molestaron” al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, según una fuente de Rusia. Mientras tanto, Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, si bien aclaró que no le gustaría sentarse a conversar con Putin porque es su “enemigo” y ambos se odian, enumeró los temas acerca de los cuales consultaría a su par. “Sería bueno que informara por qué nos invadió ya que tenía la intención de tomarnos todo el territorio. Ucrania no quiere una tercera guerra con Rusia”, aclaró Zelenski, según el medio Ukrinform. Rusia endurecerá su postura en las negociaciones con Ucrania tras el presunto ataque ucraniano contra la residencia presidencial rusa en la región de Nóvgorod, según reiteró este martes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Las consecuencias diplomáticas del ataque serían un endurecimiento de la posición negociadora de Rusia, declaró Peskov a la prensa. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, negó el lunes la acusación del ataque, calificándola de “otra mentira de la Federación Rusa”.