Ucrania ataca con drones a Rusia, que endurece su postura

Moscú pone en vilo a la UE, tras el despliegue de misiles nucleares.

Hace 2 Hs

Ataques con drones ucranianos causaron la muerte de una persona y heridas a otras cuatro en la región fronteriza rusa de Belgorod, informó ayer el gobernador regional, Vyacheslav Gladkov.

La víctima fue alcanzada por un dron mientras conducía por el distrito de Volokonovsky, indicó Gladkov, y agregó que otra persona en el mismo vehículo resultó herida y fue hospitalizada. Otros ataques con drones, también dirigidos contra vehículos, hirieron a tres personas más en diferentes partes de la región. Horas antes, el Ministerio de Defensa ruso informó que los sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron tres lanzacohetes múltiples HIMARS de fabricación estadounidense y 18 vehículos aéreos no tripulados (UAV) de tipo avión durante el último día.

Por el lado de Ucrania, también negaron haber intentado atentar contra la residencia oficial del presidente de Rusia, Vladímir Putin.

Enemigos

Al respecto, remarcaron que Moscú no presentó prueba alguna de sus acusaciones que hasta “molestaron” al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, según una fuente de Rusia. Mientras tanto, Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, si bien aclaró que no le gustaría sentarse a conversar con Putin porque es su “enemigo” y ambos se odian, enumeró los temas acerca de los cuales consultaría a su par. “Sería bueno que informara por qué nos invadió ya que tenía la intención de tomarnos todo el territorio. Ucrania no quiere una tercera guerra con Rusia”, aclaró Zelenski, según el medio Ukrinform. Rusia endurecerá su postura en las negociaciones con Ucrania tras el presunto ataque ucraniano contra la residencia presidencial rusa en la región de Nóvgorod, según reiteró este martes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Las consecuencias diplomáticas del ataque serían un endurecimiento de la posición negociadora de Rusia, declaró Peskov a la prensa. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, negó el lunes la acusación del ataque, calificándola de “otra mentira de la Federación Rusa”.

Trump afirmó que la paz entre Ucrania y Rusia está “muy cerca” tras reunirse con Zelensky

Trump afirmó que la paz entre Ucrania y Rusia está “muy cerca” tras reunirse con Zelensky

Rusia puso en vilo a la Unión Europea con el anuncio del traslado de misiles Oreshnik, con capacidad nuclear, hacia Bielorrusia. El despliegue se produce cuando las conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos alcanzan una fase crítica. Trump, recibió el domingo a Zelenski, en su complejo turístico de Florida, afirmando que Kiev y Moscú estaban “más cerca que nunca” de un acuerdo de paz.

