Milei busca regular las empresas de IA y blockchain

En lo que respeta al devenir y reconfiguración de las empresas, el texto propone un marco ágil que permitirá a una firma cambiar de tipo societario sin necesidad de disolverse. Este mecanismo busca garantizar la continuidad de la personalidad jurídica acortando sensiblemente los plazos y requisitos formales. En los casos de procesos de fusión o escisión patrimonial, se fijan términos muy breves para las observaciones de los acreedores, agilizando la redistribución de cuotas