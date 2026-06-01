Política

Milei llamó a respaldar a Israel, cuando crece la tensión en Medio Oriente: "Debemos defenderlo"

El Presidente habló durante la inauguración del plenario de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto y advirtió sobre una “alianza implícita entre la izquierda radical y el terrorismo islamita”.

JAVIER MILEI. El Presidente habló durante la inauguración del plenario de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto.
JAVIER MILEI. El Presidente habló durante la inauguración del plenario de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto.
Hace 14 Min

Resumen para apurados

  • El presidente Javier Milei respaldó este lunes a Israel en Buenos Aires al inaugurar el plenario de la IHRA, definiéndolo como un bastión clave de Occidente ante el terrorismo.
  • El gesto ocurre luego de que el Gobierno declarara a Hamás como grupo terrorista y expulsara al encargado de negocios de Irán, en el marco de la presidencia de la IHRA.
  • Esta postura consolida el alineamiento de Argentina con las potencias occidentales e Israel, en medio del recrudecimiento de las tensiones bélicas globales y regionales.
Resumen generado con IA

En medio de una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente, el presidente Javier Milei volvió a expresar un fuerte respaldo a Israel y sostuvo que el país debe ser defendido por representar “un bastión de Occidente”.

“Tengamos presente esto, Israel es el bastión de Occidente. Si cayera, luego viene Occidente. Debemos defender la posición de Israel desde un lugar moral porque es una causa justa. Pero si no quieren entenderlo como una causa justa, habría que entenderlo como una cuestión utilitaria”, afirmó el mandatario.

Las declaraciones fueron realizadas durante la inauguración del primer plenario de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), desarrollado este lunes en el Hotel Sheraton de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante su exposición, Milei celebró que Argentina se haya convertido en el primer país latinoamericano en presidir la IHRA, organismo que tiene entre sus principales objetivos la lucha contra el antisemitismo.

Según planteó el Presidente, la defensa de esa causa implica también resguardar “la moral que está en la base de nuestra civilización”.

“Porque es el rechazo a estos valores el que a lo largo de la historia ha alimentado el odio al judío. En todo tiempo y lugar en el que ha surgido el antisemitismo ha estado acompañado de sentimientos hostiles a Occidente, y de esa hostilidad es que saca su fuerza. Así, a tan solo 81 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, hoy tenemos que aceptar que el antisemitismo global no retrocedió, tan solo se reorganizó”, subrayó.

Las medidas del Gobierno

Milei además vinculó el “odio antijudío” con el rechazo a Occidente y aseguró que su administración tomó medidas concretas desde el inicio de la gestión.

Entre ellas, recordó la declaración de Hamas, la Guardia Revolucionaria iraní y las Fuerzas Quds como organizaciones terroristas, además de su incorporación al registro público de personas y entidades vinculadas a actos terroristas y a su financiamiento.

También mencionó la expulsión del encargado de negocios del régimen iraní en Argentina.

El Presidente además destacó la firma de los acuerdos de Isaac, destinados a fortalecer la cooperación entre Israel y otros países latinoamericanos considerados “socios afines”.

“Tomamos todas estas medidas porque son moralmente correctas, pero también porque la Argentina no es ajena al dolor causado por el antisemitismo. Sufrimos los atentados terroristas contra la Embajada de Israel y contra la AMIA, heridas que todavía atraviesan nuestra conciencia nacional y continúan reclamando justicia”, expresó.

Nueva escalada en Medio Oriente

Las declaraciones de Milei se produjeron en medio de una renovada tensión en Medio Oriente, luego de que Irán suspendiera las negociaciones de paz que mantenía con Estados Unidos.

Según informó la agencia oficial iraní Tasnim, Teherán decidió interrumpir las comunicaciones debido a los “crímenes” que, según denunció, Israel “sigue cometiendo” en Líbano y a las reiteradas violaciones del alto el fuego.

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