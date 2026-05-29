Javier Milei: “Argentina va a un escenario de menor inflación y más crecimiento”

Indicadores

Milei resaltó que “la economía se viene expandiendo a un ritmo del 5% anual”, mientras que el Gobierno logró alcanzar “los índices de criminalidad más bajos de la historia” y, además, “terminamos con los gerentes de la pobreza”. En este contexto, indicó que “Argentina es uno de los países que más ha crecido en Latinoamérica en 2025 y el que más va a crecer en los próximos años”, según estimaciones de diferentes organismos, y aseguró que el país “ya tiene indicadores fiscales para ser digno de tener una calificación muchísimo mejor”.