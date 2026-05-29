Javier Milei: “Argentina va a un escenario de menor inflación y más crecimiento”

Resumen para apurados
- El presidente Javier Milei afirmó en el Latam Economic Forum que Argentina va hacia una menor inflación y más crecimiento gracias a las reformas aplicadas por su gestión.
- El mandatario destacó la caída del riesgo país, un alza del 11% en la actividad y el impulso del proyecto Súper RIGI en el Congreso para profundizar la desregulación.
- El Gobierno proyecta que el país alcance el grado de inversión y lidere la atracción de capitales estratégicos en sectores clave como energía, industria y tecnología.
El presidente Javier Milei resaltó ayer que, gracias a las medidas que implementó el Gobierno nacional, “hemos alcanzado el orden macroeconómico, piedra angular de cualquier proyecto sostenible”. Al hablar al cierre de la 12° edición del Latam Economic Forum, el jefe de Estado sostuvo que la Argentina atraviesa un proceso de recuperación económica impulsado por “un plan de reformas estructurales sin precedentes”.
“Con la confianza del pueblo argentino estamos sacando al país de un siglo de sostenido declive”, afirmó el mandatario al inicio de su exposición, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros de Salud, Mario Lugones; y de Defensa, Carlos Presti; y el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli. También estuvieron presentes el fundador y líder de Research for Traders, Darío Epstein; y el rabino Tzvi Grunblatt. “Somos el primer gobierno que devuelve libertad a los argentinos bajando impuestos, eliminando regulaciones y restaurando la presunción de inocencia”, indicó
Ante empresarios e inversores, el Presidente detalló que “pasamos de niveles de riesgo país de 3000 a menos de 500”, mientras que “el Estimador Mensual de la Actividad Económica está hoy 11% arriba de cuando recibimos el poder”, y en ese marco aseguró que “nosotros podemos hacer nuestros mejores esfuerzos, pero la Argentina será investment grade el día que los argentinos definitivamente decidan abrazar las ideas de la libertad y terminen de sepultar al populismo”.
“Argentina va a un escenario de menor inflación y de mayor crecimiento. Por eso, el siguiente salto cualitativo es la liberación de los rendimientos crecientes mediante la desregulación”, remarcó el jefe de Estado, y añadió que “cuando el Estado deja de ser un freno, las empresas escalan, la productividad sube y el crecimiento se acelera: eso es lo que vamos a profundizar con el Súper RIGI que acabamos de enviar al Congreso”.
Indicadores
Milei resaltó que “la economía se viene expandiendo a un ritmo del 5% anual”, mientras que el Gobierno logró alcanzar “los índices de criminalidad más bajos de la historia” y, además, “terminamos con los gerentes de la pobreza”. En este contexto, indicó que “Argentina es uno de los países que más ha crecido en Latinoamérica en 2025 y el que más va a crecer en los próximos años”, según estimaciones de diferentes organismos, y aseguró que el país “ya tiene indicadores fiscales para ser digno de tener una calificación muchísimo mejor”.
Además, el mandatario sostuvo que “Argentina tiene todo lo necesario para liderar este proceso de transformación en la nueva América Latina”, y remarcó que el Gobierno continuará impulsando la apertura económica y la llegada de inversiones estratégicas vinculadas a la energía, la industria y el desarrollo tecnológico.
“Más allá de lo que nosotros hagamos, lo que va a determinar que salgamos del pozo son los propios argentinos”, subrayó el Presidente, y agregó: “hoy tenemos lo que Occidente necesita y estamos generando las condiciones para que quienes saben crear, desarrollar y crecer puedan hacerlo, y para devolverles a los argentinos la libertad de crear su propio futuro”.