El gobierno de Milei envió al Congreso el “Súper RIGI” para impulsar inversiones tecnológicas millonarias
El proyecto prevé beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios para negocios superiores a los U$S1.000 millones en sectores estratégicos, como inteligencia artificial, biotecnología e infraestructura digital.
Resumen para apurados
- El gobierno de Milei envió hoy al Congreso un proyecto de 'Súper RIGI' para atraer inversiones tecnológicas superiores a los U$S1.000 millones en sectores clave.
- La propuesta otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años a empresas de IA y biotecnología que inviertan al menos el 20% del capital en los primeros dos años.
- El plan busca recuperar competitividad nacional y transformar la matriz productiva. Su debate coincide con el interés de magnates como Peter Thiel en el sector tecnológico.
El gobierno de Javier Milei envió al Congreso nacional un proyecto de ley para poner en marcha un nuevo régimen de promoción destinado a captar inversiones de gran escala en sectores estratégicos y de alto desarrollo tecnológico: “Súper RIGI”.
La iniciativa, denominada “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias”, propone beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos que superen los U$S1.000 millones.
La propuesta fue remitida a la Cámara de Diputados mediante el Mensaje N°181/2026, firmado por el mandatario libertario, el jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
El “Súper RIGI” busca replicar el esquema del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ya vigente, aunque enfocado exclusivamente en actividades consideradas innovadoras o con escaso desarrollo en el país.
Según el texto oficial, el objetivo es fomentar inversiones vinculadas a industrias “del futuro” y posicionar a la Argentina como un destino competitivo para proyectos de alto impacto tecnológico y productivo.
Entre los sectores mencionados en los fundamentos aparecen inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, infraestructura digital estratégica, hidrógeno, gas natural licuado (GNL), reactores nucleares pequeños, baterías de litio y manufacturas tecnológicas, consignó el diario "Ámbito".
Beneficios fiscales para empresas
El proyecto contempla un amplio paquete de incentivos para las empresas que adhieran al régimen. Entre los principales beneficios figuran una reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, amortización acelerada de inversiones, devolución de IVA mediante certificados fiscales y quebrantos impositivos sin límite temporal.
También prevé alícuotas reducidas sobre dividendos, exenciones de derechos de importación y exportación y libre disponibilidad progresiva de divisas obtenidas por exportaciones.
En materia cambiaria, las compañías podrán acceder libremente al 20% de las divisas generadas luego del primer año desde la primera exportación, al 40% tras el segundo año y al 100% a partir del tercero.
A su vez, el régimen garantiza estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria durante un plazo de 30 años.
Otro de los puntos incluidos es la reducción de contribuciones patronales al 10% para las nuevas relaciones laborales generadas por los proyectos alcanzados.
Las provincias deberán adherir
La iniciativa establece que las provincias y municipios deberán adherir formalmente al régimen para que los proyectos puedan acceder a los beneficios previstos.
En ese sentido, el gobierno libertario plantea que las jurisdicciones deberán garantizar estabilidad fiscal y condiciones compatibles con la magnitud de las inversiones comprometidas.
El texto también señala que cualquier norma provincial o municipal que limite o afecte los beneficios otorgados por el régimen será considerada “nula de nulidad absoluta”.
Requisitos para ingresar al régimen
El proyecto fija como requisito inversiones mínimas de U$S1.000 millones y obliga a las empresas a ejecutar al menos el 20% de ese monto durante los primeros dos años desde la adhesión.
Además, cada iniciativa deberá desarrollarse a través de Vehículos de Proyecto Único (VPU), sociedades constituidas exclusivamente para cada emprendimiento.
El plazo inicial para adherirse al “Súper RIGI” será de cinco años, con posibilidad de extenderlo por un año más.
El objetivo oficial
En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo sostiene que la Argentina perdió competitividad por “décadas de inestabilidad normativa, presión tributaria excesiva y restricciones cambiarias”.
Por eso, la administración libertaria afirmó que el nuevo régimen apunta a transformar la matriz productiva, impulsar exportaciones, generar empleo y promover el desarrollo de proveedores locales vinculados a industrias de gran escala y alta demanda de capital.
El gobierno de Milei confirmó este proyecto, en momentos en que el magnate tecnológico Peter Thiel se ha radicado temporalmente en Argentina para seguir de cerca el experimento de Javier Milei. Además, adquirió una mansión por U$S12 millones, se reunió con autoridades de la Casa Rosada y esporádicamente se deja ver en la comunidad.
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