En la UNT buscan conocer la relación de los estudiantes con la ansiedad y el alcohol

La iniciativa forma parte de un estudio nacional impulsado por el Observatorio Argentino de Drogas de la Sedronar y estará disponible para todos los alumnos de la UNT que cursen al menos una materia durante el primer semestre. El objetivo es construir un diagnóstico que permita diseñar estrategias de prevención, acompañamiento y asistencia dentro de la comunidad universitaria. “Lo que nos va a permitir es contar con información acerca de cuáles son los hábitos de consumo que tiene la población universitaria, pero también cuáles son las prácticas de cuidado que llevan adelante cuando realizan esos consumos”, explicó Carolina Schargorodsky, directora del Programa Universitario para el Estudio de las Adicciones (PUNA).