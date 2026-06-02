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En la UNT buscan conocer la relación de los estudiantes con la ansiedad y el alcohol

Una encuesta busca conocer cómo viven los estudiantes y qué consumos atraviesan su vida.

MEDIR. Se realiza una encuesta para diseñar políticas de prevención.
MEDIR. Se realiza una encuesta para diseñar políticas de prevención.
Hace 2 Hs

Ansiedad frente a los exámenes, incertidumbre sobre el futuro, consumo de alcohol, uso de psicofármacos y dificultades para pedir ayuda. Son algunas de las situaciones que atraviesan estudiantes universitarios y que la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) busca conocer con mayor profundidad a través de una nueva encuesta sobre consumos y salud mental.

La iniciativa forma parte de un estudio nacional impulsado por el Observatorio Argentino de Drogas de la Sedronar y estará disponible para todos los alumnos de la UNT que cursen al menos una materia durante el primer semestre. El objetivo es construir un diagnóstico que permita diseñar estrategias de prevención, acompañamiento y asistencia dentro de la comunidad universitaria. “Lo que nos va a permitir es contar con información acerca de cuáles son los hábitos de consumo que tiene la población universitaria, pero también cuáles son las prácticas de cuidado que llevan adelante cuando realizan esos consumos”, explicó Carolina Schargorodsky, directora del Programa Universitario para el Estudio de las Adicciones (PUNA).

Además de indagar sobre distintas sustancias y conductas, la encuesta incorpora preguntas relacionadas con el estado de ánimo, la ansiedad, la tristeza, las redes de apoyo y las dificultades para acceder a ayuda profesional.

El alcohol

A partir del trabajo cotidiano que realiza el programa, Schargorodsky señaló que el alcohol continúa siendo la sustancia más consumida entre los jóvenes, una tendencia que coincide con los datos que muestran los estudios nacionales.

No obstante, indicó que en los últimos años comenzó a observarse con frecuencia el uso combinado de alcohol y psicofármacos. “Esta combinación es algo que preocupa. Muchas veces se trata de sustancias legalizadas cuyo abuso está muy naturalizado”, afirmó.

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Schargorodsky finalmente remarcó que la participación es voluntaria, anónima y confidencial. Según explicó, el objetivo no es identificar a quienes consumen ni emitir juicios sobre determinadas prácticas. “Participar en este estudio nos permitirá contar con información que hoy no tenemos dentro de la UNT y que nos va a ayudar a articular acciones de prevención y asistencia con un diagnóstico mucho más certero”, señaló. El cuestionario se encuentra disponible a través del sistema Guaraní y permanecerá abierto hasta los primeros días de julio.

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