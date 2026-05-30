Cómo preparar jugos y salteados con tomate y soja para aprovechar su efecto antiinflamatorio

- Comidas y platos principales: En los almuerzos o cenas también se puede lograr una buena intervención de los dos alimentos para lograr los efectos del estudio. Cocinar el tomate rompe las paredes celulares del fruto, liberando mucho más licopeno para que el cuerpo lo absorba. Entre las opciones más simples está el salteado de Edamame y Cherrys. El edamame es la vaina de la soja verde tierna, se pueden saltear esos porotos de soja (ya hervidos) en una sartén con un hilo de aceite de oliva, tomates cherry cortados al medio y ajo, dejar que los cherrys se arruguen y liberen sus jugos. Es una guarnición espectacular o una cena ligera.