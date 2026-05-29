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La carta que emocionó a Sergio Pagani en su despedida del Rectorado de la UNT

El documento fue leído por la decana María Inés Gómez durante la última sesión del Consejo Superior. Tras escuchar el mensaje, el rector saliente se mostró emocionado hasta las lágrimas junto a otras autoridades.

María Inés Gómez, leyó una carta en reconocimiento a la gestión del rector saliente.
María Inés Gómez, leyó una carta en reconocimiento a la gestión del rector saliente.
Por Matias Argañaraz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La decana María Inés Gómez homenajeó al rector saliente Sergio Pagani con una emotiva carta en la última sesión del Consejo Superior de la UNT, en Tucumán, por el fin de su gestión.
  • Ante cuestionamientos a su legitimidad, el acto destacó logros como la reforma del estatuto de la UNT, obras de infraestructura y una gestión transparente de los recursos.
  • Este reconocimiento consolida el legado de Pagani y sienta las bases del Plan Estratégico 2030 de la UNT, en medio de una transición que la comunidad académica busca resolver.
Resumen generado con IA

En medio de la última sesión del Consejo Superior presidida por Sergio Pagani como rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), la decana de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, María Inés Gómez, leyó una carta en reconocimiento a la gestión del rector saliente. Tras la lectura del documento, Pagani se mostró visiblemente emocionado hasta las lágrimas, al igual que otros decanos y autoridades presentes durante el acto realizado en el patio del Rectorado.

Antes de comenzar la lectura, Gómez sostuvo: “Esto va principalmente dirigido al rector, porque es la persona a la que se ha puesto en cuestionamiento su legitimidad en este proceso. Me parece que es necesario decirlo”.

Tras la lectura del documento, Pagani se mostró visiblemente emocionado hasta las lágrimas, al igual que otros decanos y autoridades presentes durante el acto realizado en el patio del Rectorado. Tras la lectura del documento, Pagani se mostró visiblemente emocionado hasta las lágrimas, al igual que otros decanos y autoridades presentes durante el acto realizado en el patio del Rectorado.

La carta completa

“Querida comunidad universitaria, hoy queremos expresar nuestro profundo reconocimiento y agradecimiento al rector Sergio Pagani por su compromiso, dedicación y conducción al frente de la Universidad Nacional de Tucumán.

Durante su gestión se concretaron importantes avances institucionales, entre ellos la culminación de la reforma del Estatuto, el fortalecimiento de la transparencia y modernización administrativa, el ordenamiento patrimonial de la universidad y el impulso del plan de obras con recursos propios más importante de la última década, entre muchos otros más.

Asimismo, se destacó la firme defensa de la educación pública, la autonomía universitaria y el sistema universitario nacional, sosteniendo siempre una visión de universidad inclusiva, democrática y comprometida con la sociedad. Cabe resaltar también que durante su gestión encabezó el proceso de autoevaluación institucional que dio origen al Plan Estratégico Institucional 2030, herramienta fundamental que luego pudo conducir y consolidar desde su función como rector.

Todo ello fue posible gracias a una gestión caracterizada por la austeridad, la responsabilidad, la transparencia y una destacada capacidad para conformar, conducir equipos de trabajo, promoviendo el diálogo, el consenso y la construcción colectiva.

Querido rector Sergio Pagani, lo que usted dejó no se mide solamente en obras construidas y reformas aprobadas, se mide también en la manera en que lo condujo, con austeridad, con responsabilidad, con transparencia y con una búsqueda constante de inclusión educativa, incluso cuando el contexto no acompañaba.

Esto es lo que recordaremos, y ojalá que esta situación se resuelva rápido, concluye esta primera gestión, y por eso, con genuino reconocimiento y afecto institucional, le decimos muchas, muchas gracias. Gracias por su dedicación a esta universidad que es de todos”.



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