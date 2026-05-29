La carta que emocionó a Sergio Pagani en su despedida del Rectorado de la UNT

En medio de la última sesión del Consejo Superior presidida por Sergio Pagani como rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), la decana de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, María Inés Gómez, leyó una carta en reconocimiento a la gestión del rector saliente. Tras la lectura del documento, Pagani se mostró visiblemente emocionado hasta las lágrimas, al igual que otros decanos y autoridades presentes durante el acto realizado en el patio del Rectorado.