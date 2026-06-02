La IA, el periodismo y el incierto futuro del debate público

Los gigantes tecnológicos son plenamente conscientes de las implicaciones de este cambio en los ya frágiles modelos de negocio de las organizaciones de noticias. Como escribió el director de monetización de IA de Microsoft, cita textual: “La web abierta se construyó sobre un intercambio de valor implícito, en el que los editores hacían accesible el contenido y los canales de distribución, como las búsquedas, ayudaban a la gente a encontrarlo. Ese modelo no se traslada de forma limpia a un mundo en el que la IA es lo primero”. Y añadió: “Los editores necesitan formas sostenibles y transparentes de gobernar cómo se utiliza su contenido premium”. Un sentimiento loable, pero si se observa una página de lanzamiento reciente del propio motor de búsqueda impulsado por IA de Microsoft, se encuentra una postura totalmente distinta. “Hola de parte de Bing, en lugar de hacer clic en los enlaces, podemos hablar de cualquier cosa que te despierte curiosidad”.