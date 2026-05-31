Wu Wei: la filosofía del no actuar que invita a soltar el control y dejar que las cosas sigan su curso

No hagas nada y todo estará bien” dicen por ahí (“Let it be” cantaban los Beatles). Una invitación a abandonar nuestras ansias de control y dejar que las cosas sigan su curso. Y es que, si bien en ciertas situaciones es necesario poner en marcha acciones concretas para resolver una cuestión, en muchas otras comprobamos que lo más sensato es permanecer en calma y dejar que las cosas se acomoden, que se arreglen solas. Es más, todos hemos tenido la experiencia de darnos cuenta que intervenir, aún con la mejor intención, termina resultando perjudicial.

En el Taoísmo existe un término para describir esta filosofía: “Wu Wei” -también llamada “la vía del no actuar”- que alude a un modo de vivir sin forzar el entorno, ni las emociones. No equivale a pasividad, sino más bien a quietud interior, a presencia plena y en todo caso a un “hacer” espontáneo, en total correspondencia con lo que es y no necesita ser forzado. Un clásico ejemplo nos lo dan las plantas y su crecimiento por “wu wei”: no hacen esfuerzos para crecer, simplemente… lo hacen.

¡Qué difícil soltar nuestras intenciones, nuestra “agenda” y dejar que la realidad, sencillamente, sea como es! Y este modo “interventivo” hasta tiene buena prensa. En muchos aspectos de la vida, inclusive en el amor. Cómo enamorar a alguien, cómo conquistar a una persona, cómo volverse más deseable. En las revistas del corazón, antes; en las redes sociales, ahora: abundan influencers o panelistas debatiendo de qué manera volvernos más hábiles en este arte.

Justamente hace un par de días Alejandro Dolina expuso con énfasis su postura en este sentido en “Soñé que volaba”, un programa del canal de streaming Olga, donde Migue Granados y Lucas Fridman le hicieron una entrevista. Granados planteaba que podía haber estrategias para ganarse a la persona que a uno le gusta (“por ahí no sabe que toco la guitarra y eso la seduce”). Pero Dolina se mostró implacable con lo inútil que resulta insistir cuando “una tipa no gusta de vos”: “Aguántesela, no hay nada que hacer, no se le puede demostrar nada, no es demostrativo”. Frente a los contraargumentos, el conductor de “La venganza será terrible” aseguró: “A la tipa le gustás o no le gustás. Y si no le gustás, chau: no es meritocracia”. Lo más digno es aceptar nomás la derrota (y retirarse y buscar el amor en otra mujer): “Si cuando te aman también es fácil, ¿por qué no va a ser sencillo el rechazo?”