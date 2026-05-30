Cuándo prescribe la deuda de una tarjeta de crédito: el dato clave que necesitás para hacer el cálculo

Resumen para apurados
- En Argentina, la Ley 25.065 regula la prescripción de deudas de tarjetas de crédito para definir cuándo caduca la obligación de pago de los deudores ante los bancos.
- La mora inicia al vencer el resumen. El plazo es de un año para la acción ejecutiva y tres para la ordinaria; llamadas o correos informales no frenan este proceso legal.
- Al no ser automática, el deudor debe solicitar la prescripción ante la justicia, lo que resulta clave para defenderse frente a reclamos de deudas ya caducadas en el futuro.
La mora en Argentina se encuentra en una tendencia al alza. Esto significa que la población cada vez contrae más deuda que no puede afrontar. Ante esta situación, entra en mora y las entidades financieras o bancarias pueden hacer sus reclamos. Pero, a largo plazo, una deuda puede terminar prescribiendo, es decir, puede caducar la obligación de pago.
La prescripción de una deuda y su vencimiento no son lo mismo. En tanto el vencimiento indica el plazo primario que informa una tarjeta para pagar, la prescripción apunta a la caída total de la deuda. El vencimiento es el que genera intereses y renueva la deuda con ellos agregados.
¿Cuándo prescribe una deuda con tarjeta de crédito?
El estudio Alonso Carli explica los pormenores de la prescripción y la mora. En Argentina, las deudas con tarjetas de crédito están reguladas por la Ley de Tarjetas de Crédito 25.065. La normativa fija la prescripción en un año para la acción ejecutiva y tres años para las acciones ordinarias. La diferencia es que la primera –acción ejecutiva– intenta que un juez ejecute al deudor y lo obligue a pagar la deuda, mientras que la segunda –acción ordinaria– tiene como objetivo que el juez reconozca que existe una obligación.
Una deuda puede buscar reclamarse por ambas vías: la ejecutiva o la ordinaria. Pero en los dos casos los plazos son diferentes. La ejecutiva, al ser más rápida y formal, también tiene una prescripción más corta.
El dato para saber cuándo prescribe tu deuda con tarjeta de crédito
Si no pagaste un resumen de tu tarjeta de crédito antes de la fecha de vencimiento, ese vencimiento impago marca el inicio de la mora: el día en que el pago se vuelve exigible. Desde ese día empieza a correr el tiempo para la prescripción.
Las comunicaciones informales no constituyen una suspensión, pausa ni reinicio del plazo de prescripción. Por “comunicaciones informales” se entienden las llamadas, los correos, los mensajes o intimaciones no fehacientes. Tampoco cuentan las publicaciones en el home banking del banco. Ninguna de ellas renueva el plazo de prescripción.
Sin embargo, hay algunos actos que pueden reiniciar o poner en pausa el proceso. Si el deudor solicitó una refinanciación o si hubo acuerdos o reconocimientos de su parte, el conteo puede reiniciarse desde este nuevo compromiso adoptado.
Qué acciones suspenden el tiempo de prescripción
El tiempo de prescripción puede interrumpirse y volver a cero o entrar en una suspensión. Si el banco te inicia un juicio, la prescripción se interrumpe y empieza desde cero.
La interpelación fehaciente, es decir, una carta documento, suspende la prescripción por hasta seis meses, pero esta es una pausa y no un reinicio. La mediación obligatoria también suspende los plazos de prescripción y caducidad durante la instancia.
Una vez cumplido el plazo, la prescripción no se aplica de manera automática, es decir, un juez no la aplica de oficio sino que hay que solicitarla legalmente. Se plantea como excepción en el plazo procesal.