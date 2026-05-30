Cuándo prescribe la deuda de una tarjeta de crédito: el dato clave que necesitás para hacer el cálculo

¿Cuándo prescribe una deuda con tarjeta de crédito?

El estudio Alonso Carli explica los pormenores de la prescripción y la mora. En Argentina, las deudas con tarjetas de crédito están reguladas por la Ley de Tarjetas de Crédito 25.065. La normativa fija la prescripción en un año para la acción ejecutiva y tres años para las acciones ordinarias. La diferencia es que la primera –acción ejecutiva– intenta que un juez ejecute al deudor y lo obligue a pagar la deuda, mientras que la segunda –acción ordinaria– tiene como objetivo que el juez reconozca que existe una obligación.