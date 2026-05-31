¿Te sobrará plata del aguinaldo? La recomendación del "Gurú del Blue" para hacerla rendir

El analista financiero Salvador Di Stéfano, conocido popularmente como el “Gurú del Blue”, volvió a generar repercusión con una contundente recomendación para los ahorristas argentinos de cara a 2027. Según sostuvo en una nota brindada a Elcronista.com, el tradicional hábito de guardar dólares como refugio de valor perdió vigencia en el nuevo escenario económico del país.