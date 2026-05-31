¿Te sobrará plata del aguinaldo? La recomendación del "Gurú del Blue" para hacerla rendir

Resumen para apurados
- El analista Salvador Di Stéfano recomendó recientemente en Argentina no guardar dólares físicamente y ponerlos a rendir en el mercado debido al cambio de régimen económico.
- Ante la baja inflación y estabilidad cambiaria, el analista sugiere cambiar el atesoramiento pasivo por inversiones activas como bonos soberanos, acciones de energía y pesos.
- El especialista prevé estabilidad cambiaria sin crisis hacia 2027, lo que obliga a los ahorristas locales a asumir más riesgos para evitar la pérdida de poder adquisitivo.
El analista financiero Salvador Di Stéfano, conocido popularmente como el “Gurú del Blue”, volvió a generar repercusión con una contundente recomendación para los ahorristas argentinos de cara a 2027. Según sostuvo en una nota brindada a Elcronista.com, el tradicional hábito de guardar dólares como refugio de valor perdió vigencia en el nuevo escenario económico del país.
Durante una entrevista reciente, Di Stéfano afirmó que Argentina atraviesa un cambio de régimen económico que obliga a replantear las estrategias de ahorro e inversión. En ese contexto, sostuvo que mantener divisas inmovilizadas en una caja de seguridad ya no resulta una alternativa eficiente.
Qué recomienda hacer con los dólares, según Salvador Di Stéfano
El economista aseguró que quienes decidan seguir dolarizados deberían buscar instrumentos financieros que permitan obtener una renta en moneda estadounidense.
Según explicó, el objetivo debe ser que los dólares generen rendimiento en lugar de permanecer guardados. En ese sentido, recomendó destinarlos a inversiones productivas o a activos que paguen intereses.
“Los dólares los tenés que sacar y los tenés que poner en actividad”, sostuvo el especialista, quien considera que la etapa de acumulación defensiva de divisas está llegando a su fin.
Además, señaló que los ahorristas deberán asumir mayores riesgos para obtener ganancias en un contexto de menor inflación y estabilidad cambiaria.
Qué espera el Gurú del Blue para el dólar en 2027
Di Stéfano también se mostró optimista respecto del comportamiento del dólar durante los próximos años. El analista sostuvo que no observa una crisis cambiaria en el horizonte y aseguró que existen fundamentos macroeconómicos que podrían sostener la estabilidad hasta 2027.
Incluso afirmó que el dólar dejó de ser el principal objeto de deseo de los argentinos y remarcó que muchas personas que compraron divisas en los últimos años terminaron perdiendo poder adquisitivo frente a otras alternativas de inversión.
En declaraciones recientes, también destacó el crecimiento de las reservas internacionales, la mejora de la balanza comercial y las inversiones vinculadas al sector energético como factores que podrían fortalecer la economía argentina en los próximos años.
Qué inversiones recomienda para los ahorristas
Entre las alternativas mencionadas por Di Stéfano aparecen bonos soberanos que pagan rendimientos en dólares, títulos en pesos con tasas positivas y algunas acciones vinculadas a sectores estratégicos como energía y finanzas.
Su mensaje central apunta a abandonar la lógica de atesoramiento pasivo y buscar instrumentos que permitan obtener rentabilidad en un contexto económico distinto al de las últimas décadas.
Mientras tanto, en comunidades de inversores y ahorristas continúan los debates sobre qué hacer con los dólares ahorrados, con muchos usuarios evaluando opciones como bonos, fondos comunes de inversión, CEDEARs y otros instrumentos para evitar que el capital permanezca inmovilizado.