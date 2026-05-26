El adiós de Hipermercado Libertad en Tucumán: 12 tiendas pasan a manos de La Anónima a partir del jueves

Resumen para apurados
- Grupo Libertad transferirá 12 tiendas, incluyendo las de Tucumán, a La Anónima a partir de este jueves, tras un acuerdo de adquisición comercial en Argentina.
- La operación, acordada en marzo, incluye un centro de distribución y garantiza la continuidad laboral de todos los empleados, que pasarán a la nómina de La Anónima.
- Con esto, La Anónima se consolida en el interior argentino, mientras que Grupo Libertad enfocará su estrategia en el desarrollo y gestión de sus centros comerciales.
“Nuestros hipermercados cierran el 28 y los dejamos en buenas manos…” Hipermercado Libertad comunicó oficialmente que, a partir de este jueves, salvo en Chaco y en Mendoza, deja de operar en 12 tiendas distribuidas en el país, entre ellas las instaladas en Tucumán. A partir de ese día, el complejo comercial estará en manos de La Anónima, una cadena de supermercados que nació hace 118 años y que se encuentra en 90 puntos de comercialización de la Argentina.
El 18 de marzo pasado, la Anónima y Grupo Libertad anunciaron un acuerdo mediante el cual la primera adquirió parcialmente el fondo de comercio de la división de Hipermercados de Grupo Libertad. Con esta operación, La Anónima incorporó un centro de distribución y 12 nuevas sucursales: cuatro ubicadas en la ciudad de Córdoba, dos en Tucumán y el resto distribuidas en Rosario, Salta, San Juan, Rafaela, Posadas y Santiago del Estero.
El acuerdo contempló además que los colaboradores que actualmente se desempeñan en los establecimientos alcanzados por la operación pasarán a ser empleados de La Anónima, garantizando la continuidad laboral y asegurando una transición ordenada de las operaciones.
Esta adquisición representa un paso clave en la estrategia de crecimiento de La Anónima, reforzando su presencia en el centro y norte del país, que la consolida como la cadena de supermercados con mayor presencia en el interior de la Argentina.
Para Grupo Libertad, este acuerdo representa un paso relevante dentro de su estrategia de concentración en el desarrollo y gestión del negocio de Real Estate, a través del fortalecimiento de la operación de los Centros Comerciales Paseo Libertad.
Ambas compañías destacaron que el acuerdo refleja una visión compartida de desarrollo del comercio en Argentina, fortaleciendo las economías regionales, impulsando inversiones y generando oportunidades de crecimiento para colaboradores, proveedores y comunidades locales.
"Estamos muy orgullosos de este acuerdo con La Anónima; sabemos que nuestras tiendas quedan en las mejores manos y que se generarán nuevas oportunidades para colaboradores, proveedores y clientes. Por su parte, desde Grupo Libertad focalizaremos nuestra operación en los centros comerciales Paseo Libertad para ofrecer la mejor experiencia a nuestros clientes. Expandir nuestro Real Estate en Argentina nos permite trabajar por la sostenibilidad de la empresa en el corto, mediano y largo plazo, con un negocio que genera valor en el país y en la región", declaró Carlos Calleja, vicepresidente del Directorio de Grupo Libertad.
"Este acuerdo nos abre una oportunidad única de crecimiento y expansión en una región donde La Anónima casi no tenía presencia, lo que nos permite llegar a nuevos clientes y comunidades. Estamos convencidos de que estas tiendas potenciarán nuestra red comercial y refuerzan nuestro compromiso con el desarrollo del país", declaró Federico Braun, presidente del Directorio de La Anónima.