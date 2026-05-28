Política

La propuesta del FMI para ampliar el impuesto a las Ganancias

El organismo internacional planteó la necesidad de ajustar el esquema tributario y recomendó ampliar la base de contribuyentes del tributo para alcanzar a un porcentaje mayor de trabajadores.

FMI.
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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El FMI propuso recientemente ampliar el impuesto a las Ganancias en Argentina para alcanzar a más trabajadores y compensar la reducción de otros tributos distorsivos.
  • A través del informe del Artículo IV, el organismo recomendó bajar el mínimo no imponible para que el 20% de los trabajadores vuelva a pagar, revirtiendo la reforma de 2023.
  • De aplicarse, la medida sumaría a millones de trabajadores al impuesto y recaudaría un 0,4% del PBI, buscando estabilizar un sistema tributario complejo e inestable.
Resumen generado con IA

El Fondo Monetario Internacional (FMI) sugirió una reforma tributaria para la Argentina, por la cual propone que más trabajadores queden alcanzados por el impuesto a las Ganancias. La iniciativa apunta a reducir impuestos considerados distorsivos —como las retenciones a la exportación y el impuesto al cheque—, y de esa forma compensar de forma parcial la caída en la recaudación con un aumento en la carga impositiva sobre Ganancias y los monotributistas.

La idea fue plasmada en el informe correspondiente a la revisión del “Artículo IV”, implica un análisis de mediano plazo que el organismo volvió a publicar sobre la economía argentina tras varios años sin hacerlo. Este fue presentado tras la última revisión del acuerdo vigente con el país, que se aprobó el viernes pasado y habilitó un desembolso inmediato de U$S1000 millones.

En este informe el staff del FMI sostuvo que el sistema tributario argentino sigue siendo “complejo, altamente distorsivo e inestable”, lo que afecta el crecimiento, la competitividad y la formalización de la economía. Según los cálculos del organismo, una reforma integral podría generar ingresos adicionales equivalentes a hasta 3,3% del PBI, con cerca de la mitad de esos recursos destinados a las provincias.

En cuanto a Ganancias, la entidad internacional advirtió que la reforma impulsada en 2023 durante la gestión de Sergio Massa en el ministerio de Economía redujo la cantidad de trabajadores alcanzados por el tributo hasta el punto que menos del 1% de los empleados formales quedaron pagando el impuesto. Aunque parte de esa modificación fue revertida en 2024, el organismo consideró que el mínimo no imponible todavía se mantiene por encima de los niveles previos. Por eso, recomendó “reducir el umbral para que al menos el 20% de los trabajadores paguen Ganancias (como en 2019)”. Según el propio FMI, esa modificación permitiría recaudar alrededor de 0,4% del PBI.

El informe no cuantifica cuántos nuevos contribuyentes deberían incorporarse al impuesto, pero volver a niveles similares a los de 2019 implicaría que millones de trabajadores vuelvan a quedar alcanzados por Ganancias. Los últimos datos de la Secretaría de Trabajo muestran que el universo de trabajadores registrados asciende a 12.878.900 personas, entre asalariados privados, empleados públicos, monotributistas, autónomos y trabajadoras de casas particulares.

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