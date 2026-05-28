La propuesta del FMI para ampliar el impuesto a las Ganancias

En cuanto a Ganancias, la entidad internacional advirtió que la reforma impulsada en 2023 durante la gestión de Sergio Massa en el ministerio de Economía redujo la cantidad de trabajadores alcanzados por el tributo hasta el punto que menos del 1% de los empleados formales quedaron pagando el impuesto. Aunque parte de esa modificación fue revertida en 2024, el organismo consideró que el mínimo no imponible todavía se mantiene por encima de los niveles previos. Por eso, recomendó “reducir el umbral para que al menos el 20% de los trabajadores paguen Ganancias (como en 2019)”. Según el propio FMI, esa modificación permitiría recaudar alrededor de 0,4% del PBI.