Según informó Nación, se registró un récord histórico agroindustrial con el mayor volumen de exportaciones

De los 54 complejos -productos primarios y sus derivados- que explican este importante impacto en el comercio, se destacaron en volumen el girasol, con un aumento del 169%; el trigo con un aumento del 75%; la pesca con una mejora del 28%; los lácteos con incrementos del 24%; hortalizas pesadas con un aumento del 20% y las legumbres con un aumento del 42%, según el comunicado de la cartera gubernamental.