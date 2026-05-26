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Según informó Nación, se registró un récord histórico agroindustrial con el mayor volumen de exportaciones

Se trata del mejor desempeño para los primeros cuatro meses de 2026, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura.

AGRICULTURA.
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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Secretaría de Agricultura reportó un récord agroindustrial de 41,07 millones de toneladas exportadas por Argentina en el primer cuatrimestre de 2026, un 18% más que en 2025.
  • Con ventas por U$S 17.095 millones, el crecimiento fue liderado por subas en girasol (+169%) y trigo (+75%), despachando productos a más de 125 países de todo el mundo.
  • Este desempeño histórico consolida el rol del país como proveedor global de alimentos y fortalece el ingreso de divisas clave para la estabilidad económica nacional.
Resumen generado con IA

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación señaló que las exportaciones agroindustriales alcanzaron en el primer cuatrimestre de 2026 un volumen récord, con 41,07 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 18% respecto del mismo período de 2025.

De los 54 complejos -productos primarios y sus derivados- que explican este importante impacto en el comercio, se destacaron en volumen el girasol, con un aumento del 169%; el trigo con un aumento del 75%; la pesca con una mejora del 28%; los lácteos con incrementos del 24%; hortalizas pesadas con un aumento del 20% y las legumbres con un aumento del 42%, según el comunicado de la cartera gubernamental.

Asimismo, con volúmenes menores respecto de los principales productos exportados se destacan aumentos muy relevantes en el caso de la apicultura con el 84%; el tabaco con un incremento del 83%; las forrajeras con el 78%; porcinos con el 78%; algodón con el 73%; colza con el 55%; cítricos agrios con el 50% y aromáticas con el 41%, entre otros complejos.

El valor exportado ascendió a U$S17.095 millones, también un 16% superior al 2025, con envíos a más de 125 países, de acuerdo a los datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, en base a Indec.

Los principales destinos de venta fueron: Vietnam, Arabia, Brasil, Argelia, Indonesia, Peru, Egipto, Bangladesh, Malasia y Chile. Estos 10 destinos representaron más del 53% del volumen total exportado. Se destacan incrementos muy relevantes en diferentes destinos: 77 presentaron aumentos en sus compras respecto de 2025. Entre ellos, Bulgaria, Tailandia, Rumania, Guatemala, Francia, Canadá, Singapur, República Dominicana, Turquía, Marruecos, entre otros que superan ampliamente el 100% de aumento en las ventas.

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