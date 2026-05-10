YPF define este lunes qué hará con el precio de las naftas

Resumen para apurados
- YPF y las petroleras definirán este viernes en Argentina nuevos aumentos de naftas tras finalizar el periodo de estabilización de 45 días ante la suba de costos internacionales.
- La tregua de precios buscó absorber el impacto del crudo Brent. Tras la reunión de directivos, se prevén alzas graduales para trasladar los costos acumulados durante el último mes.
- La decisión impactará en las 5.387 estaciones del país lideradas por YPF. Se espera que los incrementos afecten el consumo y la estructura de costos del transporte a corto plazo.
Luego de haber decidido imponer un “buffer” de precios por 45 días, para contener la escalada de precios de los combustibles, la petrolera YPF decidirá mañana qué medidas impulsará y cuáles son los pasos a seguir. A principios de abril, el CEO y presidente de la compañía petrolera de bandera nacional, Horacio Marín, confirmó que la empresa estatal no trasladaría las subas a los surtidores por 45 días, el equivalente a un mes y 15 días desde el 1 de abril. Este viernes esa pausa en los aumentos finalizará, por lo que se espera una decisión conjunta de YPF y el resto de las petroleras. En ese sentido, Marín dijo que mañana habrá una reunión entre ambas partes para definir los pasos a seguir y, efectivamente, se hará pública esa comunicación.
“Esto nos permitirá mantener aproximadamente estables los precios en el surtidor. Durante este periodo, desde YPF no trasladaremos a los consumidores el impacto de las nuevas variaciones del Brent, quedando liberadas el resto de las variables que componen el precio”, había explicado el CEO de YPF.
El “buffer” funciona como un mecanismo de estabilización temporal, que sirve para absorber fluctuaciones bruscas de costos internacionales y evitar trasladarlos inmediatamente hacia el consumidor final.
Desde que inició el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, a finales de febrero, los combustibles aumentaron un 23%. El incremento se vio impulsado por la escalada del precio del petróleo internacional.
Tanto el Brent (de referencia para Europa) como el WTI (de referencia para Estados Unidos) se revalorizaron más de un 50% desde el inicio de la guerra en Medio Oriente. Ante los avances sobre un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, los precios del crudo se desplomaron entre un 10% y un 12%: el WTI pasó a valer U$S 95 por barril (-12%), mientras que el Brent quedó en U$S 101 por barril (-10%).
Sin embargo, las cotizaciones siguen rondando cerca de los U$S 100, por lo que el traslado será efectivo. La mirada estará puesta en la magnitud del aumento y el impacto que tenga en el bolsillo de los consumidores, ya que el diferencial acumulado deberá ser transferido en algún momento.
De acuerdo con los datos de la Secretaría de Energía de la Nación, la Argentina cuenta con un total de 5.387 bocas de expendio dedicadas a la venta minorista de combustibles líquidos y gas natural comprimido. Al mirar el mapa por marcas y banderas, el liderazgo lo mantiene YPF, con 1.660 estaciones, consolidando su presencia histórica y capilaridad en casi todas las provincias. Detrás aparece un grupo importante de bocas sin bandera identificadas como “Blancas”, que suman 986 puntos, lo que refleja el peso de operadores independientes dentro del negocio.
En el segmento de compañías privadas, Shell cuenta con 894 estaciones, mientras que Axion alcanza 549 puntos, Puma Energy 416, Dapsa 158, Gulf 107, Refinor 73, Voy 34 y Wico 25, reproduce el sitio especializado Surtidores.com.ar.
La provincia de Buenos Aires concentra el mayor número de estaciones, con 1.894 bocas, muy por encima del resto. Esto se explica tanto por densidad poblacional como por actividad económica y volumen de tránsito. Dentro del universo total de Estaciones de Servicio en Argentina, el segmento vinculado al gas tiene un peso concreto y medible. Según datos oficiales del ente regulador, existen 2.110 bocas de carga de GNC habilitadas en todo el país.