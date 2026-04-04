Freno en las naftas, un respiro para el bolsillo

SIN GRANDES VARIACIONES. Petroleras anunciaron cierta estabilidad de los precios del combustible en las estaciones de servicio de todo el país.
Resumen de nota
- Las petroleras en Argentina acordaron suspender aumentos de combustibles por 45 días para contener la inflación, una medida que rige en todas las estaciones de servicio del país.
- La decisión surge como estrategia oficial para evitar mayores escaladas de precios. Las empresas anunciaron estabilidad tras incrementos previos que afectaron al sector agrario.
- Esta tregua ofrece un alivio temporal al bolsillo de los consumidores, aunque genera incertidumbre sobre la rentabilidad del sector y la magnitud de futuros ajustes acumulados.
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