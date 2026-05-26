El Gobierno busca eliminar la ley de etiquetado frontal: cuáles son los argumentos y por qué se generó la polémica

La discusión volvió a instalarse con fuerza luego de que sectores oficialistas y aliados presentaran proyectos para derogar la norma sancionada en 2021. Mientras algunos dirigentes sostienen que el sistema actual perjudica a la industria y confunde a los consumidores, especialistas en salud y referentes que impulsaron la ley advierten sobre un retroceso en materia de derechos y salud pública.