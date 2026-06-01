Cómo estará el clima esta semana en Tucumán: lluvia y nada de frío extremo

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico prevé para Tucumán una semana de lluvias y temperaturas templadas desde el 1 de junio de 2026, demorando el inicio del frío extremo invernal.
- El clima estará dominado por la nubosidad y la humedad, con máximas de hasta 23 grados. El pronóstico contrasta con el frío intenso que ya afecta a otras regiones del país.
- El SMN prevé que el invierno de 2026 tenga temperaturas superiores a lo normal en gran parte del país, consolidando una tendencia de climas más moderados en el norte.
Mientras gran parte del país comienza a sentir con fuerza la llegada del invierno, Tucumán tendrá una semana marcada por condiciones más templadas de lo habitual, con lluvias intermitentes y sin irrupciones intensas de aire polar.
De acuerdo con distintos pronósticos meteorológicos, los próximos días estarán dominados por la nubosidad, la humedad y la posibilidad de lloviznas o chaparrones aislados, especialmente durante el inicio de la semana. Las temperaturas mínimas se moverán entre los 10 y los 13 grados, mientras que las máximas rondarán entre los 18 y los 23 grados.
El escenario contrasta con las olas de frío que suelen aparecer en junio. Según las previsiones estacionales difundidas por el Servicio Meteorológico Nacional, el invierno 2026 podría presentar temperaturas superiores a los valores normales en gran parte de Argentina, una tendencia que también alcanzaría al resto del norte del país.
Esta semana se espera entonces una mayor presencia de humedad y cielos cubiertos, lo que generará una sensación térmica más fresca durante las mañanas y las noches.
Para quienes esperaban jornadas soleadas y secas, habrá que tener paciencia. El paraguas seguirá siendo un aliado necesario durante varios días, aunque sin eventos de lluvia intensa. La buena noticia es que el frío extremo todavía no aparece en el horizonte y, al menos por ahora, Tucumán transitará el comienzo de junio con temperaturas moderadas y un clima más otoñal que invernal.