Cómo estará el clima esta semana en Tucumán: lluvia y nada de frío extremo

Para quienes esperaban jornadas soleadas y secas, habrá que tener paciencia. El paraguas seguirá siendo un aliado necesario durante varios días, aunque sin eventos de lluvia intensa. La buena noticia es que el frío extremo todavía no aparece en el horizonte y, al menos por ahora, Tucumán transitará el comienzo de junio con temperaturas moderadas y un clima más otoñal que invernal.