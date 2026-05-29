Cómo funciona el buffer de precios de YPF

Desde el inicio del conflicto, el 28 de febrero, el Brent trepó con fuerza. YPF aplicó primero un amortiguador entre el 31 de marzo y el 15 de mayo, período en el que el precio del combustible quedó prácticamente fijo mientras el petróleo internacional mantuvo una fuerte volatilidad. Luego, el 13 de mayo, la petrolera anunció una suba de apenas 1% y extendió el mecanismo por otros 30 días, hasta el 15 de junio.