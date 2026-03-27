"El parque automotor argentino está preparado para usar naftas con 15% de bioetanol"

La Cámara de Bioetanol de Maíz y el Centro Azucarero Argentino (CAA) respaldaron la nueva especificación técnica para las naftas, que permite a las refinadoras aumentar el corte de bioetanol del 12% al 15% (E15), de manera voluntaria, destacando que el parque automotor está preparado para su uso, según lo avalan diversos estudios técnicos internacionales mencionados en la resolución del Gobierno nacional.
En un comunicado, las entidades señalaron que se trata de una medida relevante que permite avanzar hacia una matriz energética más diversificada, con mayor participación de energía producida en el país, y constituye una respuesta concreta frente al actual contexto internacional de elevada volatilidad en los precios del petróleo.
El Gobierno nacional actualizó la especificación técnica de calidad de las naftas, elevando el límite máximo de oxígeno permitido al 5,6%. La medida busca otorgar mayor flexibilidad a la industria de los combustibles y contribuir a amortiguar los incrementos en los precios en surtidor, en un contexto marcado por el impacto de la guerra en Medio Oriente.
El aumento del corte de bioetanol implica sustituir combustibles fósiles importados por energía renovable de origen nacional, lo que contribuye directamente a reducir la dependencia de importaciones, cuidar las divisas y mitigar el impacto de los shocks externos sobre la inflación, indicaron las cámaras a través del comunicado.
"La Argentina cuenta hoy con una industria de bioetanol consolidada, eficiente y con capacidad disponible. El país produce aproximadamente 1,2 millones de metros cúbicos (m3) anuales y dispone de capacidad instalada para incrementar la producción en el corto plazo, sin necesidad de nuevas inversiones", expresaron.
Desde el punto de vista técnico, el bioetanol cumple un rol clave como mejorador natural de octanaje, elevando la calidad de las naftas y contribuyendo a una combustión más eficiente en los motores. A su vez, su mayor utilización genera beneficios ambientales concretos, al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte.
"El paso hacia E15 alinea a la Argentina con tendencias internacionales y regionales, donde los biocombustibles tienen una participación creciente en la matriz energética. Países como Brasil y Paraguay han demostrado que mayores niveles de mezcla permiten mejorar la seguridad energética y fortalecer el desarrollo productivo", añadieron.
Asimismo, destacaron que la medida tiene un impacto positivo en las economías regionales, al incrementar la demanda de materias primas como el maíz y la caña de azúcar, impulsar la actividad industrial y generar empleo en distintas provincias del país.
“Este es un paso importante para aprovechar plenamente el potencial de la bioenergía en la Argentina. Contamos con los recursos, la capacidad industrial y el conocimiento para avanzar en este camino”, señalaron ambas entidades.
La Cámara de Bioetanol de Maíz y el Centro Azucarero Argentino destacan que el E15 representa una oportunidad concreta para producir más energía en el país, generar más empleo y avanzar hacia un sistema energético más competitivo, sustentable y federal.