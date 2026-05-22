El Gobierno postergó la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral

Resumen para apurados
- El Gobierno argentino postergó la vigencia del Fondo de Asistencia Laboral, prevista para junio, debido a demoras y complejidades en la reglamentación de la reforma laboral.
- El FAL busca reducir cargas patronales para fomentar el empleo formal. La prórroga ocurre ante la falta de decretos reglamentarios y la complejidad operativa del nuevo esquema.
- La postergación frena un mecanismo clave para reducir la informalidad laboral. Empresas y especialistas quedan a la espera de definiciones técnicas para aplicar el nuevo sistema.
El Gobierno nacional confirmó que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los instrumentos centrales incluidos en la reforma laboral aprobada el año pasado, no entrará en vigencia en junio, tal como estaba previsto originalmente. La información fue confirmada por fuentes oficiales, aunque todavía no se definió una nueva fecha para su implementación.
La postergación se produce en medio de demoras en la reglamentación de distintos artículos de la reforma impulsada por el Ejecutivo. En las últimas semanas, sectores empresarios y especialistas en derecho laboral habían advertido sobre la falta de precisiones respecto del nuevo esquema.
El FAL fue diseñado para reemplazar parte de las contribuciones patronales que hoy afrontan las empresas y reducir costos asociados a la contratación formal de trabajadores.
Aunque desde el Gobierno no dieron detalles sobre cuándo comenzará a aplicarse, la confirmación de que no regirá desde junio implica que todavía restan definiciones técnicas, administrativas y normativas para su funcionamiento, consignó Infobae.
Las demoras en la reglamentación
La reforma laboral aprobada junto con la Ley Bases introdujo modificaciones en distintos aspectos del mercado de trabajo. Sin embargo, muchos de esos cambios requieren decretos reglamentarios y resoluciones complementarias para poder entrar efectivamente en vigencia.
Durante mayo crecieron las consultas de empresas, estudios contables y abogados laboralistas debido a que algunos artículos de la ley establecían junio como fecha de inicio del nuevo régimen vinculado al FAL.
La ausencia de definiciones oficiales había generado dudas sobre la posibilidad de cumplir con ese cronograma, algo que finalmente quedó descartado.
Según señalaron fuentes oficiales, el esquema no comenzará a funcionar el próximo mes. En los hechos, esto representa una nueva postergación de uno de los mecanismos que el Gobierno considera clave para incentivar la registración laboral y, al mismo tiempo, promover el desarrollo del mercado de capitales.
Mientras parte de la reforma laboral ya fue reglamentada y comenzó a aplicarse, otros capítulos continúan pendientes.
Especialistas del sector privado siguen de cerca las definiciones regulatorias necesarias para conocer cómo funcionará concretamente el nuevo sistema.
La demora también responde a la complejidad operativa del mecanismo. El FAL no sólo modifica aspectos vinculados a las cargas patronales, sino que además requiere establecer cómo será administrado el fondo, qué organismos intervendrán y de qué manera se distribuirán los recursos.
Hasta ahora, el Ejecutivo avanzó con reglamentaciones parciales de la reforma, pero todavía no publicó la normativa necesaria para activar específicamente el Fondo de Asistencia Laboral.