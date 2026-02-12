Reforma laboral: qué dice sobre el período de prueba, el Fondo de Asistencia Laboral y los beneficios sociales

La reforma laboral también introduce cambios en el inicio de la relación laboral, la cobertura de indemnizaciones y la definición de beneficios sociales.
Período de prueba ampliado
Cambio crucial en el vínculo
El contrato por tiempo indeterminado se considerará a prueba durante los primeros seis meses, duplicando el plazo actual de tres meses. Para trabajadores agrarios se extenderá a ocho meses. Durante ese lapso el empleador podrá despedir sin indemnización y sin expresión de causa, aunque se mantiene la obligación de preaviso y la vigencia de los derechos laborales básicos.
Fondo de Asistencia Laboral (FAL)
Estará a cargo de las empresas
Se crea el Fondo de Asistencia Laboral para cubrir costos de desvinculación e indemnizaciones. Las grandes empresas aportarán un 1% mensual y las pymes un 2,5%. El fondo será un patrimonio separado, inembargable y de afectación específica, con el objetivo de garantizar recursos para indemnizaciones sin afectar el capital operativo.
Beneficios sociales y actualización de créditos
Nuevos conceptos a tener en cuenta
La reforma redefine los beneficios sociales no remunerativos, incluyendo comedor, reintegros médicos, guardería, útiles escolares y capacitación. Además, establece un esquema de actualización de créditos laborales basado en IPC más un 3% anual, buscando previsibilidad para ambas partes y una reducción de la litigiosidad.