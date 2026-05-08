Una jueza en lo Contencioso Administrativo habilitó la reforma laboral de Javier Milei

Festejo de Adorni

El jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, celebró la decisión judicial y afirmó: “Una gran noticia para los trabajadores y para los que generan trabajo en el país. La Justicia acaba de dejar sin efecto la cautelar interpuesta por la CGT, que suspendía la Ley de Modernización Laboral. De esta manera, la ley votada en el Congreso de la Nación finalmente va a entrar en vigencia”.