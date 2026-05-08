Una jueza en lo Contencioso Administrativo habilitó la reforma laboral de Javier Milei

Resumen para apurados
- La jueza Macarena Marra Giménez habilitó hoy la reforma laboral de Javier Milei en Argentina al levantar la cautelar de la CGT, permitiendo su plena vigencia e implementación.
- La causa se trasladó al fuero Contencioso Administrativo luego de un conflicto de competencia. Aunque la validez de fondo no se resolvió, la ley rige mientras avanza el proceso.
- El Gobierno celebró el fallo como un avance para el empleo, mientras la CGT mantiene su rechazo. Se espera un extenso recorrido judicial para definir la constitucionalidad final.
La ley de reforma laboral aprobada por el Congreso nacional recuperó plena vigencia luego de que la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, Macarena Marra Giménez, dejara sin efecto la medida cautelar que suspendía gran parte de la norma, en el marco de la presentación judicial impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para cuestionar su constitucionalidad.
Con esta resolución, el reclamo sindical continuará su trámite en el fuero Contencioso Administrativo, luego del conflicto de competencia que desplazó la causa desde la Justicia laboral. Si bien la cuestión de fondo aún no fue resuelta, la reforma quedó vigente mientras avanza el proceso judicial.
Festejo de Adorni
El jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, celebró la decisión judicial y afirmó: “Una gran noticia para los trabajadores y para los que generan trabajo en el país. La Justicia acaba de dejar sin efecto la cautelar interpuesta por la CGT, que suspendía la Ley de Modernización Laboral. De esta manera, la ley votada en el Congreso de la Nación finalmente va a entrar en vigencia”.
En paralelo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible el recurso extraordinario por salto de instancia (per saltum) presentado por el gobierno libertario para que interviniera directamente en la causa iniciada por la CGT contra la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei.
En una resolución firmada el 7 de mayo de 2026, el máximo tribunal sostuvo que no estaban dadas las condiciones previstas en el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial para habilitar esa vía excepcional. En consecuencia, declaró inadmisible el recurso impulsado por el Estado nacional y ordenó archivar las actuaciones.
Pese a ese revés judicial, la administración de Milei logró avances en la causa en los últimos días. Por un lado, quedó levantada la suspensión sobre los artículos cuestionados; por otro, consiguió que el expediente pasara del fuero Laboral al Contencioso Administrativo, ámbito donde ahora deberá resolverse la discusión sobre la constitucionalidad de la norma.
Mientras tanto, la CGT mantiene su planteo contra la reforma y sostiene que la controversia judicial todavía está abierta. La definición sobre la validez constitucional de la ley aún demandará un extenso recorrido en tribunales, pero en lo inmediato la norma ya comenzó a regir.