Fondo de Asistencia Laboral: un esquema que transforma pasivos en aportes graduales

Los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) proponen una nueva manera de abordar el pasivo laboral, con efectos potenciales sobre la planificación económica de las empresas, su perfil de riesgo, la estructura financiera y la asignación de recursos de largo plazo, señala Federico Villarino, socio de ECIJA y especialista en derecho laboral. En un contexto macroeconómico caracterizado por volatilidad, restricciones financieras y elevados costos asociados a la litigiosidad laboral, el diseño del sistema merece un análisis detenido, advierte el profesional, citado por Cohen Aliados Estratégicos.
Según el especialista, el FAL busca modificar la lógica temporal del impacto de las indemnizaciones laborales, en particular las derivadas del despido sin causa, que constituyen para las empresas una contingencia económica significativa, tanto por su magnitud como por su carácter difícilmente predecible en el corto plazo. “En lugar de concentrar el costo en el momento de la desvinculación, el sistema propone una capitalización gradual y sistemática, distribuida a lo largo del tiempo y vinculada directamente a la relación laboral. De este modo, el pasivo potencial se va transformando en un fondo preexistente, afectado a un destino específico y con reglas claras de utilización”, explica Villarino.
Para ello, la ley impone a los empleadores del sector privado la obligación de constituir una cuenta individual, que conforma un patrimonio separado de afectación específica, destinado exclusivamente a asistir al pago de determinadas indemnizaciones laborales legales. Según el experto, ese patrimonio presenta características que lo distinguen claramente del resto de los activos del empleador: pertenece al empleador, es independiente de su patrimonio general, resulta inembargable e inenajenable y no puede ser utilizado para fines distintos de los expresamente previstos en la ley. Villarino aclara que el régimen no sustituye, reduce ni modifica el sistema indemnizatorio vigente. Los derechos del trabajador permanecen incólumes y la obligación de pago continúa siendo íntegra y directa del empleador. El FAL no funciona como un tope ni como un mecanismo de limitación de responsabilidad, sino como un instrumento auxiliar de gestión financiera del pasivo laboral.
Los Fondos de Asistencia Laboral expresan una señal clara de política pública: la voluntad de incorporar herramientas financieras y de previsión a la gestión del empleo y del pasivo laboral.
Los FAL representan un intento ambicioso de dotar de mayor previsibilidad financiera a un ámbito históricamente atravesado por la contingencia. Aunque hoy se encuentren en pausa reglamentaria, su diseño ofrece una hoja de ruta que merece ser estudiada con detenimiento, puntualiza el especialista en derecho laboral.