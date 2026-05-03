Fondo de Asistencia Laboral: un esquema que transforma pasivos en aportes graduales

Para ello, la ley impone a los empleadores del sector privado la obligación de constituir una cuenta individual, que conforma un patrimonio separado de afectación específica, destinado exclusivamente a asistir al pago de determinadas indemnizaciones laborales legales. Según el experto, ese patrimonio presenta características que lo distinguen claramente del resto de los activos del empleador: pertenece al empleador, es independiente de su patrimonio general, resulta inembargable e inenajenable y no puede ser utilizado para fines distintos de los expresamente previstos en la ley. Villarino aclara que el régimen no sustituye, reduce ni modifica el sistema indemnizatorio vigente. Los derechos del trabajador permanecen incólumes y la obligación de pago continúa siendo íntegra y directa del empleador. El FAL no funciona como un tope ni como un mecanismo de limitación de responsabilidad, sino como un instrumento auxiliar de gestión financiera del pasivo laboral.