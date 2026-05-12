Secciones
Política

Revés judicial para la CGT por la reforma laboral

La Cámara del Trabajo desplazó la causa hacia el fuero Contencioso Administrativo Federal,

Revés judicial para la CGT por la reforma laboral
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Cámara del Trabajo derivó al fuero Contencioso Administrativo la causa de la CGT contra la reforma laboral, otorgando un triunfo estratégico al Gobierno nacional este lunes.
  • El fallo sigue a la reactivación de 81 artículos de la ley que afectan indemnizaciones y contratos. Los jueces determinaron que el debate sobre normas federales compete al Estado.
  • La resolución debilita la posición gremial al cuestionar su legitimidad para acciones colectivas. La vigencia de la reforma laboral perfila un cambio estructural en el país.
Resumen generado con IA

La Cámara del Trabajo resolvió este lunes desplazar la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral hacia el fuero Contencioso Administrativo Federal, otorgando un triunfo estratégico al Gobierno nacional. Los camaristas Rogelio Vicenti y Marcelo Duffy fundamentaron que, al cuestionarse el rol del Estado como legislador y basarse el reclamo en preceptos constitucionales y tratados internacionales, la competencia corresponde al fuero que rige las controversias contra el Estado. Esta decisión respalda el planteo del Ejecutivo, que sostiene que el conflicto no es una disputa entre trabajadores y empleados, sino un debate sobre la validez de una norma federal.

Este movimiento judicial representa el segundo revés consecutivo para la central obrera, luego de que la jueza Macarena Marra Giménez ratificó la vigencia plena de la reforma laboral. La magistrada dejó sin efecto la medida cautelar que, desde el pasado 30 de marzo, mantenía suspendidos 81 artículos de la ley. Con este fallo, quedaron reactivados puntos neurálgicos de la reforma que afectan directamente el sistema de indemnizaciones, las modalidades de contratación, la jornada laboral y las facultades de representación sindical, áreas que la CGT pretendía declarar inconstitucionales.

Acción colectiva

En su resolución, los magistrados también cuestionaron la legitimidad de la CGT para impulsar una acción colectiva de esta escalada sin demostrar un perjuicio concreto y actual para los trabajadores.

Una jueza en lo Contencioso Administrativo habilitó la reforma laboral de Javier Milei

Una jueza en lo Contencioso Administrativo habilitó la reforma laboral de Javier Milei

Desde el Gobierno argumentan que la central obrera, como entidad de tercer grado, no puede representar de manera automática a la totalidad de la masa laboral sin cumplir con los requisitos específicos de las demandas colectivas. Además, señalaron que la mera vigencia de la ley no constituye un daño que justifique la intervención judicial en esta etapa, debilitando la posición de los gremios ante los tribunales.

Temas Confederación General del TrabajoGobierno nacionalReforma laboralConfederación General del Trabajo CGT
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Transferencia de una camioneta: acusan a una abogada del Estado de cometer un engaño
1

Transferencia de una camioneta: acusan a una abogada del Estado de cometer un engaño

Mayo y el Mayito de las Letras: actividades para “cosechar lectores y plantar memoria”
2

Mayo y el Mayito de las Letras: actividades para “cosechar lectores y plantar memoria”

Cannes levanta el telón con estrellas y cine de autor
3

Cannes levanta el telón con estrellas y cine de autor

Dos funciones de cine musical: proyectarán “La novicia rebelde” y “Todas las mañanas del mundo”
4

Dos funciones de cine musical: proyectarán “La novicia rebelde” y “Todas las mañanas del mundo”

Galerías en la Feria de Arte: definen los participantes del evento en la Sociedad Rural
5

Galerías en la Feria de Arte: definen los participantes del evento en la Sociedad Rural

Ranking notas premium
La deuda interna
1

La deuda interna

Se cae el Acceso Sur: la rescisión de la obra dejaría a Tucumán sin su promesa vial
2

Se cae el Acceso Sur: la rescisión de la obra dejaría a Tucumán sin su promesa vial

Plan de deuda previsional: consultar antes de llegar tarde
3

Plan de deuda previsional: consultar antes de llegar tarde

Mala Praxis
4

Mala Praxis

A 90 años de la caravana para abrir el camino a San Javier
5

A 90 años de la caravana para abrir el camino a San Javier

Más Noticias
En la última década, dirigiendo en Primera, el Ruso Zielinski perdió un sólo clásico: contra San Martín en Atlético Tucumán

En la última década, dirigiendo en Primera, el "Ruso" Zielinski perdió un sólo clásico: contra San Martín en Atlético Tucumán

Dónde, a qué hora y cuáles serán los principales reclamos de la marcha por la Ley de Financiamiento Universitaria en Tucumán

Dónde, a qué hora y cuáles serán los principales reclamos de la marcha por la Ley de Financiamiento Universitaria en Tucumán

Causa Andis: piden comprobar si la voz de Spagnuolo es la de los audios

Causa Andis: piden comprobar si la voz de Spagnuolo es la de los audios

El oficialismo busca sostener a Adorni y salvar la reforma electoral

El oficialismo busca sostener a Adorni y salvar la reforma electoral

El día después de la nevada, el sol volvió a dominar la escena en Tafí del Valle

El día después de la nevada, el sol volvió a dominar la escena en Tafí del Valle

Las empresas globales priorizan la inversión en Inteligencia Artificial

Las empresas globales priorizan la inversión en Inteligencia Artificial

Comentarios