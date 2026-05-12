Revés judicial para la CGT por la reforma laboral

La Cámara del Trabajo resolvió este lunes desplazar la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral hacia el fuero Contencioso Administrativo Federal, otorgando un triunfo estratégico al Gobierno nacional. Los camaristas Rogelio Vicenti y Marcelo Duffy fundamentaron que, al cuestionarse el rol del Estado como legislador y basarse el reclamo en preceptos constitucionales y tratados internacionales, la competencia corresponde al fuero que rige las controversias contra el Estado. Esta decisión respalda el planteo del Ejecutivo, que sostiene que el conflicto no es una disputa entre trabajadores y empleados, sino un debate sobre la validez de una norma federal.