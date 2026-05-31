El transporte en Tucumán enfrenta costos récord y rutas en estado crítico: "Prácticamente no hubo cambios desde los años 70"

"Hoy hay erogaciones que hacemos sin ningún tipo de contraprestación", sostuvo Juan Ortega, director de Iveco Ortega, durante su participación en una nueva edición de "Encuentros LA GACETA". El empresario explicó que el transporte necesita rutas adecuadas, controles y mejores condiciones logísticas para sostener un sistema que mueve gran parte de la economía argentina. "Hoy un camión necesita 18 cubiertas que cuestan cientos de miles de pesos cada una, consume enormes cantidades de combustible y además tiene que circular por rutas que no están en las condiciones que deberían estar", señaló.