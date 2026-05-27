Seguridad

Violento robo en la Capital: dos ladrones gatillaron a un joven en la parada de colectivo

Según la investigación, los sospechosos lo amenazaron con armas de fuego, le golpearon la cabeza y le robaron el celular y un camperón.

Violento robo en la Capital: dos ladrones gatillaron a un joven en la parada de colectivo
Hace 3 Hs


Dos delincuentes quedaron bajo prisión preventiva tras haber sido acusados de asaltar a un estudiante de 18 años cuando esperaba el colectivo para ir al colegio. Según la investigación, los sospechosos lo amenazaron con armas de fuego, le golpearon la cabeza y le robaron el celular y un camperón.

El hecho ocurrió el jueves 21 de mayo, alrededor de las 6:45, en la intersección de las avenidas Pedro Miguel Aráoz e Irineo Leguisamo, al este de San Miguel de Tucumán. La causa es investigada por la Fiscalía de Robos y Hurtos IV, dirigida por Carlos Saltor. De acuerdo a la acusación del Ministerio Público Fiscal, el joven se encontraba esperando el transporte público cuando fue interceptado por un hombre de 32 años, conocido como “Chucky”, y otro sospechoso de 21 años. Siguiendo la hipótesis, “ambos actuaron de manera conjunta y coordinada, utilizando armas de fuego para amenazar a la víctima y agredirla físicamente”. Tras reducir al estudiante mediante golpes en la cabeza, los acusados se apoderaron de un teléfono celular y de un camperón, y luego escaparon del lugar con los elementos robados.

Robo agravado

Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Jorgelina Gil imputó a los acusados como coautores del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada. Acto seguido, solicitó la prisión preventiva por 66 días y señaló que el imputado de 21 años tenía colocada una pulsera electrónica al momento del asalto debido a que registra otra causa en trámite. Además, indicó que aún resta realizar una rueda de reconocimiento de personas. El juez interviniente ordenó la preventiva por 30 días.

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