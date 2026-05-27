Violento robo en la Capital: dos ladrones gatillaron a un joven en la parada de colectivo

El hecho ocurrió el jueves 21 de mayo, alrededor de las 6:45, en la intersección de las avenidas Pedro Miguel Aráoz e Irineo Leguisamo, al este de San Miguel de Tucumán. La causa es investigada por la Fiscalía de Robos y Hurtos IV, dirigida por Carlos Saltor. De acuerdo a la acusación del Ministerio Público Fiscal, el joven se encontraba esperando el transporte público cuando fue interceptado por un hombre de 32 años, conocido como “Chucky”, y otro sospechoso de 21 años. Siguiendo la hipótesis, “ambos actuaron de manera conjunta y coordinada, utilizando armas de fuego para amenazar a la víctima y agredirla físicamente”. Tras reducir al estudiante mediante golpes en la cabeza, los acusados se apoderaron de un teléfono celular y de un camperón, y luego escaparon del lugar con los elementos robados.