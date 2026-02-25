Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis

La muerte de la joven está atravesada por la droga. La víctima y el victimario, Felipe “El Militar” Sosa, no sólo estaban hundidos en el consumo de sustancias, sino que tenían vínculos narcos. La pareja de Érika era Carlos “El Paraguayo” Ferreyra, un traficante de Paraguay que tiene varias causas abiertas por dirigir una organización que se dedicaba al tráfico de marihuana en vuelos ilegales. Fue detenido en 2021 en Alberdi, la ciudad en la que el año pasado estalló un escándalo por los vínculos del poder político con la comercialización de drogas. LA GACETA no pudo reconstruir su derrotero procesal, pero se supo que regresó a la provincia en 2023.