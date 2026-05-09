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Las mejores postales de la nevada en Tafí del Valle: frío extremo y paisajes teñidos de blanco

La ola polar dejó este sábado imágenes que maravillaron a vecinos y turistas en distintos puntos de los Valles.

Las mejores postales de la nevada en Tafí del Valle: frío extremo y paisajes teñidos de blanco FOTO LA GACETA/PABLO SOLER
Hace 21 Min

Resumen para apurados

  • Tafí del Valle amaneció este sábado cubierto de nieve por una masa de aire polar en Tucumán, afectando zonas sobre los 2.000 metros y atrayendo a turistas con paisajes blancos.
  • El fenómeno fue anticipado por meteorólogos, quienes previeron acumulaciones de hasta cuatro centímetros. En zonas como La Ovejería, los cerros y vehículos quedaron bajo la nieve.
  • Esta jornada se posiciona como una de las más impactantes del invierno regional. Se espera que el frío extremo persista, consolidando a la villa como un fuerte atractivo turístico.
Resumen generado con IA

La intensa ola de aire polar que ingresó a Tucumán comenzó a sentirse con fuerza este sábado y regaló una de las jornadas más impactantes del invierno en Tafí del Valle

Durante la mañana, en el centro tafinisto cayó “garrotillo”, mientras que en sectores más elevados, como La Ovejería, pudieron verse copos de nieve cubriendo cerros, caminos y vehículos.

Galería 7 fotos

El fenómeno había sido pronosticado por el observador meteorológico Cristofer Brito, quien explicó que el ingreso de un refuerzo de aire frío de origen polar provocaría un marcado descenso de temperatura y abriría la posibilidad de nevadas en zonas de montaña ubicadas por encima de los 2.000 metros de altura.

“El sábado ingresará un refuerzo de ese aire frío, de origen polar, que va a provocar un descenso aún más notorio de la temperatura y ahí es cuando se pueden dar esta chance de nevadas en zonas de montañas, que estén por arriba de los 2.000 metros de altura. Hay que tener en cuenta que las chances de nevadas son aisladas y que la nieve acumulada puede llegar hasta los cuatro centímetros”, había anticipado Brito.

En medio del intenso frío que afecta a todo Tucumán, la nevada transformó a Tafí del Valle en uno de los escenarios más fotografiados del día.

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