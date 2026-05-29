Tafí del Valle fue nominado entre los mejores pueblos turísticos del mundo

Desde Mendoza, el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, y la vicepresidenta, Inés Frías Silva, celebraron la nominación y destacaron el trabajo conjunto que permitió alcanzar esta instancia internacional. “Venimos trabajando desde hace más de un año en este proyecto, con el apoyo incondicional del gobernador Osvaldo Jaldo y el acompañamiento permanente del intendente Francisco Caliva y su equipo. Argentina presentó 56 pueblos de 19 provincias y hubo un riguroso proceso de evaluación internacional en el que debimos demostrar con hechos y documentación cada aspecto presentado”, explicó Amaya.