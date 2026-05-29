Tafí del Valle fue nominado entre los mejores pueblos turísticos del mundo

Resumen para apurados
- Tafí del Valle fue nominado por ONU Turismo para representar a Argentina en los Best Tourism Villages 2026 por sus paisajes, cultura diaguita y su desarrollo sostenible.
- Es la primera vez que una localidad tucumana compite a nivel global, tras ser seleccionada entre 56 postulaciones locales por su patrimonio cultural y la Ruta del Artesano.
- Esta postulación posiciona al destino tucumano en la vidriera internacional, impulsando la promoción turística de la provincia y beneficiando a las comunidades locales.
Tafí del Valle fue elegido como uno de los ocho pueblos argentinos que representarán al país en la sexta edición de los Best Tourism Villages 2026, el programa impulsado por ONU Turismo que distingue a los destinos rurales más destacados del planeta.
La noticia fue oficializada en el marco de la 176° Asamblea del Consejo Federal de Turismo y el Congreso de Agentes de Viajes de FAEVYT, que se desarrollan en la ciudad de Mendoza, y significó un hecho histórico para Tucumán: es la primera vez que una localidad de la provincia alcanza esta postulación internacional.
La selección fue anunciada por el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, luego de un proceso de evaluación realizado por un jurado técnico nacional que analizó 56 localidades aspirantes pertenecientes a 19 provincias argentinas.
El programa de ONU Turismo reconoce a pueblos rurales de menos de 15.000 habitantes que se destacan por preservar sus valores culturales y naturales, sus tradiciones y su estilo de vida, promoviendo además el desarrollo sostenible de las comunidades.
Desde Mendoza, el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, y la vicepresidenta, Inés Frías Silva, celebraron la nominación y destacaron el trabajo conjunto que permitió alcanzar esta instancia internacional. “Venimos trabajando desde hace más de un año en este proyecto, con el apoyo incondicional del gobernador Osvaldo Jaldo y el acompañamiento permanente del intendente Francisco Caliva y su equipo. Argentina presentó 56 pueblos de 19 provincias y hubo un riguroso proceso de evaluación internacional en el que debimos demostrar con hechos y documentación cada aspecto presentado”, explicó Amaya.
El funcionario sostuvo que la candidatura permitió poner en valor la riqueza natural, cultural y turística de Tafí del Valle. “Mostramos la realidad de nuestro pueblo, la calidad de sus servicios turísticos, su infraestructura hotelera, sus cabañas, sus restaurantes y el compromiso de su gente. Haber quedado entre los ocho seleccionados nos llena de orgullo y también de responsabilidad”, afirmó.
Además, remarcó el trabajo articulado entre distintas áreas del Gobierno provincial. “No hay compartimentos estancos. El Gobernador logró que todas las áreas trabajen de manera articulada: Turismo, Salud, Seguridad e Interior, acompañando cada una de las acciones que desarrollamos”, señaló.
Amaya también destacó el valor estratégico del turismo como motor económico y generador de empleo. “Es una de las actividades más competitivas y uno de los mayores generadores de trabajo. Hoy la tecnología y la inteligencia artificial no pueden reemplazar la atención y el servicio que brindan las personas, y eso es una fortaleza que debemos seguir potenciando”, expresó.
Finalmente, celebró la posibilidad de que Tafí del Valle compita ahora con destinos de todo el mundo. “De los 56 pueblos postulados en Argentina quedamos entre los ocho seleccionados y ahora vamos a competir con destinos de todo el mundo. Tafí tiene todas las condiciones para destacarse por su naturaleza, sus servicios y la calidad de su oferta turística. Estamos muy orgullosos de este logro”, concluyó.
Por su parte, la vicepresidenta del Ente, Inés Frías Silva, sostuvo que la villa turística “sintetiza de manera perfecta lo que el mundo busca hoy: paisajes imponentes combinados con identidad originaria, arqueología, gastronomía típica y un modelo de desarrollo sustentable que cuida sus raíces”.
Las riquezas que posicionaron a Tafí del Valle
Ubicada a 1.976 metros sobre el nivel del mar y con una población de 8.830 habitantes, Tafí del Valle se destacó ante el jurado por una geografía que combina cerros, yungas, llanuras áridas, ríos y el dique La Angostura, bajo la presencia imponente del cerro Nuñorco.
La postulación también puso en valor el patrimonio histórico y cultural vivo de la localidad. Entre sus principales fortalezas sobresalen las comunidades originarias vinculadas a la cultura diaguita, las mujeres copleras, el circuito del Museo Jesuítico La Banda y la Ruta del Artesano.
El museo, construido en 1718, forma parte del Camino de los Jesuitas y resguarda menhires milenarios, mientras que la Ruta del Artesano reúne talleres familiares donde todavía se preservan técnicas ancestrales de tejido en lana de oveja, trabajadas en telares criollos y teñidas con pigmentos naturales.
Qué son los Best Tourism Villages
La iniciativa Best Tourism Villages distingue a pueblos donde el turismo impulsa el desarrollo rural, protege los paisajes, fortalece a las pequeñas empresas y mantiene vivas las tradiciones locales.
Los destinos son evaluados por un Consejo Asesor internacional en nueve áreas clave, entre ellas sostenibilidad económica, social y ambiental, desarrollo turístico e integración comunitaria.
Los ganadores mundiales de la edición 2026 serán anunciados por ONU Turismo en los últimos meses del año, en una ceremonia para la cual Argentina también se postuló formalmente como sede anfitriona.