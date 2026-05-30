Tafí del Valle, en competencia por el podio turístico de la ONU

Desde la asamblea del CFT en Mendoza, el presidente y la vice del Ente, Domingo Amaya e Inés Frías Silva, celebraron este hito internacional. “Venimos trabajando desde hace más de un año en este proyecto, con el apoyo incondicional del gobernador Osvaldo Jaldo y el acompañamiento permanente del intendente Francisco Caliva y su equipo. Argentina presentó 56 pueblos de 19 provincias y hubo un riguroso proceso de evaluación internacional en el que debimos demostrar con hechos y documentación cada aspecto presentado”, explicó. Amaya señaló que la postulación puso en valor las bellezas naturales, las tradiciones, la cultura, la gastronomía y, especialmente, la hospitalidad de los habitantes de Tafí del Valle. “Mostramos la realidad de nuestro pueblo, la calidad de sus servicios turísticos, su infraestructura hotelera, sus cabañas, sus restaurantes y el compromiso de su gente. Haber quedado entre los ocho seleccionados nos llena de orgullo y también de responsabilidad”, afirmó.