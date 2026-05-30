Tafí del Valle, en competencia por el podio turístico de la ONU

En el marco de la 176° Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT) y el Congreso de Agentes de Viajes de Faevyt que se desarrollan en la ciudad de Mendoza, se oficializó una noticia histórica para el turismo del “Jardín de la República”: Tafí del Valle fue seleccionado como uno de los ocho pueblos argentinos que competirán a nivel global en los “Best Tourism Villages 2026”, la distinción máxima otorgada por ONU Turismo, señala el parte de Comunicación Tucumán.
Se trata de la primera vez que una localidad de la provincia de Tucumán alcanza esta selecta postulación internacional.
El anuncio formal fue realizado por el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, luego de que un jurado técnico nacional evaluara a 56 localidades aspirantes de 19 provincias. El programa de ONU Turismo distingue a destinos rurales de menos de 15.000 habitantes que se destacan por preservar sus valores culturales, naturales, tradiciones y su estilo de vida, promoviendo el desarrollo sostenible.
Desde la asamblea del CFT en Mendoza, el presidente y la vice del Ente, Domingo Amaya e Inés Frías Silva, celebraron este hito internacional. “Venimos trabajando desde hace más de un año en este proyecto, con el apoyo incondicional del gobernador Osvaldo Jaldo y el acompañamiento permanente del intendente Francisco Caliva y su equipo. Argentina presentó 56 pueblos de 19 provincias y hubo un riguroso proceso de evaluación internacional en el que debimos demostrar con hechos y documentación cada aspecto presentado”, explicó. Amaya señaló que la postulación puso en valor las bellezas naturales, las tradiciones, la cultura, la gastronomía y, especialmente, la hospitalidad de los habitantes de Tafí del Valle. “Mostramos la realidad de nuestro pueblo, la calidad de sus servicios turísticos, su infraestructura hotelera, sus cabañas, sus restaurantes y el compromiso de su gente. Haber quedado entre los ocho seleccionados nos llena de orgullo y también de responsabilidad”, afirmó.
Asimismo, remarcó la importancia estratégica del turismo para la generación de empleo. “Es una de las actividades más competitivas y uno de los mayores generadores de trabajo. Hoy la tecnología y la inteligencia artificial no pueden reemplazar la atención y el servicio que brindan las personas, y eso es una fortaleza que debemos seguir potenciando”, expresó.
Finalmente, Amaya celebró que Tafí del Valle represente al país en la próxima instancia internacional del certamen. “De los 56 pueblos postulados en Argentina quedamos entre los ocho seleccionados y ahora vamos a competir con destinos de todo el mundo. Tafí tiene todas las condiciones para destacarse por su naturaleza, sus servicios y la calidad de su oferta turística. Estamos muy orgullosos de este logro”, concluyó. A su turno, la vicepresidenta Inés Frías Silva remarcó que “Tafí del Valle sintetiza de manera perfecta lo que el mundo busca hoy: paisajes imponentes combinados con identidad originaria, arqueología, gastronomía típica y un modelo de desarrollo sustentable que cuida sus raíces”.
Características
Ubicada a 1.976 metros sobre el nivel del mar y con una población de 8.830 habitantes, Tafí del Valle deslumbró al jurado nacional por su geografía de contrastes que funde cerros, yungas, llanuras áridas, ríos y el dique La Angostura, custodiados por el imponente Cerro Nuñorco. Asimismo, la postulación internacional pondera su riquísimo patrimonio cultural e histórico vivo. Entre sus mayores fortalezas se destacan las comunidades originarias de la cultura diaguita, las mujeres copleras, el circuito del Museo Jesuítico La Banda (construido en 1718 y pieza clave del Camino de los Jesuitas que custodia menhires milenarios) y la emblemática Ruta del Artesano, un recorrido de talleres familiares donde se preservan técnicas ancestrales de tejidos en lana de oveja trabajados en telares criollos con tintes naturales.
“Best Tourism Villages”
Esta iniciativa global distingue a los mejores pueblos del mundo donde el turismo impulsa el desarrollo rural, preserva los paisajes, apoya a las pequeñas empresas y mantiene vivas las tradiciones locales. Un Consejo Asesor evalúa a los candidatos basándose en 9 áreas clave, incluyendo la sostenibilidad económica, social y ambiental, el desarrollo del turismo y la integración comunitaria.