El día después de la nevada, el sol volvió a dominar la escena en Tafí del Valle

“Parecía una postal. El cielo estaba completamente despejado y la nieve seguía ahí, intacta en algunos picos de los cerros. Se sentía ese silencio típico después de una helada fuerte”. La escena que describe Sofía Domínguez resume el día después de la primera nevada de la temporada en Tafí del Valle, ya con el sol del domingo imponiéndose sobre el paisaje.
“Lo más lindo era el contraste, abajo el paisaje seco del invierno y arriba las montañas blancas. El sol hacía que todo se viera más nítido”, agrega la joven, que pasó todo el fin de semana desconectándose con amigas en los Valles tucumanos. Su relato pone en palabras una imagen que todavía se sostenía horas después de la nevada, cuando el cielo se abrió por completo y el frío empezó a ceder lentamente. Esa quietud a la que hace referencia no es solo ausencia de sonido, sino una sensación que se instala en el valle después de estos episodios, como si todo quedara en pausa por un momento.
La postal de ayer, ofrecía una calma difícil de interrumpir. La ruta se abría paso hacia el corazón del valle bajo un cielo profundamente azul, limpio tras el temporal. El sol caía de lleno sobre las montañas y dejaba al descubierto cada uno de sus pliegues. En las laderas, la nieve persistía en manchas irregulares, acumulada en las zonas más altas y en pequeñas hondonadas donde el frío resiste un poco más.
“El termómetro marcó seis grados bajo cero a las 6”, comentó Javier Astorga, periodista tafinisto. La nieve, todavía visible en algunas zonas, funcionaba como un recordatorio cercano del temporal que había transformado el valle apenas un día antes.
¿Más copos?
Se aguardan días fríos, más no se esperan nuevas nevadas en el corto plazo. Así lo afirmó el observador meteorológico Jorge Noriega, quien anticipó que la semana continuará con mañanas frías en toda la provincia.
Hoy se espera una mínima de seis grados y una sensación térmica cercana a los cuatro, acompañada por nieblas en la madrugada. Con el correr de las horas la máxima se ubicará alrededor de los 19 grados con cielo despejado.
En tanto, mañana el tiempo mantendrá condiciones similares, con ocho grados en las primeras horas y un ascenso térmico hacia los 21.
A partir del miércoles, en camnio, se espera un cambio gradual. “Las mañanas dejarán de ser tan frías y las temperaturas máximas subirán de manera progresiva, ubicándose entre los 22 y los 24 grados hacia el viernes”, dice Noriega.
Y agrega: “este comportamiento responde al ingreso de aire más cálido y húmedo que vuelve a instalarse en la provincia tras el paso del frente frío de origen polar”.
Ese leve ascenso térmico no implica una estabilidad definitiva. El panorama podría modificarse otra vez hacia el fin de semana. Así, para el sábado al mediodía se prevé el ingreso de un nuevo frente frío, con probabilidades de precipitaciones que podrían extenderse hasta la madrugada del domingo.
De concretarse ese escenario, el arranque de la semana siguiente volvería a estar marcado por temperaturas bajas, en línea con lo que ya dejó este primer episodio invernal.
Panorama amplio
El leve repunte térmico de esta semana se inscribe en una tendencia más amplia. De acuerdo con el último informe del Servicio Meteorológico Nacional, Tucumán y gran parte del norte argentino tienen altas probabilidades de atravesar un invierno con temperaturas por encima de los valores habituales. Las proyecciones indican que existe hasta un 50 por ciento de chances de que las medias estacionales superen los registros históricos en la región.
El reporte aclara que se trata de una tendencia general para el trimestre y no de un comportamiento uniforme en cada jornada. Esto implica que, aun dentro de un invierno más templado en promedio, pueden registrarse irrupciones de frío intenso, como la que permitió la nevada del fin de semana en los Valles Calchaquíes.
El informe también señala que estas previsiones se construyen a partir de modelos climáticos y del análisis de variables oceánicas y atmosféricas, por lo que funcionan como una guía de probabilidad y no como un pronóstico cerrado. En ese sentido, los especialistas recomiendan seguir los reportes diarios para anticipar eventos puntuales que pueden modificar de manera abrupta las condiciones en el corto plazo.
En ese marco, episodios como la primera nevada del año en Tafí del Valle aparecen como parte de esa variabilidad propia de la estación. Un invierno que, en términos generales, podría resultar más benigno en temperaturas, pero que no deja de ofrecer escenas intensas y contrastantes en la geografía tucumana.