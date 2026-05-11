Secciones
SociedadActualidad

El día después de la nevada, el sol volvió a dominar la escena en Tafí del Valle

Tras la primera nevada del año esta semana se espera un cambio gradual en las condiciones del tiempo. Pronóstico extendido

CIELO AZUL. La temperatura máxima alcanzó los 18° en los valles ayer, luego de la helada blanca del sábado. CIELO AZUL. La temperatura máxima alcanzó los 18° en los valles ayer, luego de la helada blanca del sábado. LA GACETA / FOTOS DE MARIANA SEGURA
Por Ariane Armas Hace 4 Hs

“Parecía una postal. El cielo estaba completamente despejado y la nieve seguía ahí, intacta en algunos picos de los cerros. Se sentía ese silencio típico después de una helada fuerte”. La escena que describe Sofía Domínguez resume el día después de la primera nevada de la temporada en Tafí del Valle, ya con el sol del domingo imponiéndose sobre el paisaje.

“Lo más lindo era el contraste, abajo el paisaje seco del invierno y arriba las montañas blancas. El sol hacía que todo se viera más nítido”, agrega la joven, que pasó todo el fin de semana desconectándose con amigas en los Valles tucumanos. Su relato pone en palabras una imagen que todavía se sostenía horas después de la nevada, cuando el cielo se abrió por completo y el frío empezó a ceder lentamente. Esa quietud a la que hace referencia no es solo ausencia de sonido, sino una sensación que se instala en el valle después de estos episodios, como si todo quedara en pausa por un momento.

La postal de ayer, ofrecía una calma difícil de interrumpir. La ruta se abría paso hacia el corazón del valle bajo un cielo profundamente azul, limpio tras el temporal. El sol caía de lleno sobre las montañas y dejaba al descubierto cada uno de sus pliegues. En las laderas, la nieve persistía en manchas irregulares, acumulada en las zonas más altas y en pequeñas hondonadas donde el frío resiste un poco más.

“El termómetro marcó seis grados bajo cero a las 6”, comentó Javier Astorga, periodista tafinisto. La nieve, todavía visible en algunas zonas, funcionaba como un recordatorio cercano del temporal que había transformado el valle apenas un día antes.

¿Más copos?

Se aguardan días fríos, más no se esperan nuevas nevadas en el corto plazo. Así lo afirmó el observador meteorológico Jorge Noriega, quien anticipó que la semana continuará con mañanas frías en toda la provincia.

Hoy se espera una mínima de seis grados y una sensación térmica cercana a los cuatro, acompañada por nieblas en la madrugada. Con el correr de las horas la máxima se ubicará alrededor de los 19 grados con cielo despejado.

Las mejores postales de la nevada en Tafí del Valle: frío extremo y paisajes teñidos de blanco

Las mejores postales de la nevada en Tafí del Valle: frío extremo y paisajes teñidos de blanco

En tanto, mañana el tiempo mantendrá condiciones similares, con ocho grados en las primeras horas y un ascenso térmico hacia los 21.

EN CALMA. Los visitantes resaltaron la tranquilidad de la montaña. EN CALMA. Los visitantes resaltaron la tranquilidad de la montaña.

A partir del miércoles, en camnio, se espera un cambio gradual. “Las mañanas dejarán de ser tan frías y las temperaturas máximas subirán de manera progresiva, ubicándose entre los 22 y los 24 grados hacia el viernes”, dice Noriega.

Y agrega: “este comportamiento responde al ingreso de aire más cálido y húmedo que vuelve a instalarse en la provincia tras el paso del frente frío de origen polar”.

Tafí del Valle se volvió "Frozen": Olaf y su primera aventura en la nieve junto a su familia

Tafí del Valle se volvió Frozen: Olaf y su primera aventura en la nieve junto a su familia

Ese leve ascenso térmico no implica una estabilidad definitiva. El panorama podría modificarse otra vez hacia el fin de semana. Así, para el sábado al mediodía se prevé el ingreso de un nuevo frente frío, con probabilidades de precipitaciones que podrían extenderse hasta la madrugada del domingo.

De concretarse ese escenario, el arranque de la semana siguiente volvería a estar marcado por temperaturas bajas, en línea con lo que ya dejó este primer episodio invernal.

Panorama amplio

El leve repunte térmico de esta semana se inscribe en una tendencia más amplia. De acuerdo con el último informe del Servicio Meteorológico Nacional, Tucumán y gran parte del norte argentino tienen altas probabilidades de atravesar un invierno con temperaturas por encima de los valores habituales. Las proyecciones indican que existe hasta un 50 por ciento de chances de que las medias estacionales superen los registros históricos en la región.

El reporte aclara que se trata de una tendencia general para el trimestre y no de un comportamiento uniforme en cada jornada. Esto implica que, aun dentro de un invierno más templado en promedio, pueden registrarse irrupciones de frío intenso, como la que permitió la nevada del fin de semana en los Valles Calchaquíes.

Desafió las bajas temperaturas en Tafí y brindó con un vino bajo la nieve: “No es algo de todos los días en Tucumán”

Desafió las bajas temperaturas en Tafí y brindó con un vino bajo la nieve: “No es algo de todos los días en Tucumán”

El informe también señala que estas previsiones se construyen a partir de modelos climáticos y del análisis de variables oceánicas y atmosféricas, por lo que funcionan como una guía de probabilidad y no como un pronóstico cerrado. En ese sentido, los especialistas recomiendan seguir los reportes diarios para anticipar eventos puntuales que pueden modificar de manera abrupta las condiciones en el corto plazo.

En ese marco, episodios como la primera nevada del año en Tafí del Valle aparecen como parte de esa variabilidad propia de la estación. Un invierno que, en términos generales, podría resultar más benigno en temperaturas, pero que no deja de ofrecer escenas intensas y contrastantes en la geografía tucumana.

Temas Tafí del ValleServicio Meteorológico NacionalValles Calchaquíes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El pueblo tucumano que sorprendió a un influencer de viajes y busca ser el mejor del mundo

El pueblo tucumano que sorprendió a un influencer de viajes y busca ser el mejor del mundo

Tafí del Valle amaneció de blanco para enamorar a los vecinos y a los visitantes

Tafí del Valle amaneció de blanco para enamorar a los vecinos y a los visitantes

Tafí del Valle se volvió Frozen: Olaf y su primera aventura en la nieve junto a su familia

Tafí del Valle se volvió "Frozen": Olaf y su primera aventura en la nieve junto a su familia

Las mejores postales de la nevada en Tafí del Valle: frío extremo y paisajes teñidos de blanco

Las mejores postales de la nevada en Tafí del Valle: frío extremo y paisajes teñidos de blanco

Don Vilanova: “Un músico genera trabajo para miles de familias”

Don Vilanova: “Un músico genera trabajo para miles de familias”

Lo más popular
Canadá lanzará en 2029 un microsatélite del tamaño de un microondas para buscar planetas habitables
1

Canadá lanzará en 2029 un microsatélite del tamaño de un microondas para buscar planetas habitables

Heat It: el dispositivo alemán que alivia picaduras de mosquitos en segundos, pero no previene el dengue
2

Heat It: el dispositivo alemán que alivia picaduras de mosquitos en segundos, pero no previene el dengue

La secuela de “El Diablo viste a la moda” ya está cerca de igualar la recaudación total de la película de 2006
3

La secuela de “El Diablo viste a la moda” ya está cerca de igualar la recaudación total de la película de 2006

Un bigote falso y listo: cómo los niños burlan la ley de seguridad en línea más estricta del mundo
4

Un bigote falso y listo: cómo los niños burlan la ley de seguridad en línea más estricta del mundo

El café activa un sensor de nutrientes en el cuerpo que protege las células y podría ayudar a vivir más años
5

El café activa un "sensor de nutrientes" en el cuerpo que protege las células y podría ayudar a vivir más años

Ranking notas premium
A cinco años del anuncio de la obra del Acceso Sur, se negocia su rescisión
1

A cinco años del anuncio de la obra del Acceso Sur, se negocia su rescisión

Cuando la inteligencia artificial también es una “changuita” para llegar a fin de mes
2

Cuando la inteligencia artificial también es una “changuita” para llegar a fin de mes

El Mundial 2026 y el fin del fútbol popular: entradas VIP, precios dinámicos y un negocio millonario
3

El Mundial 2026 y el fin del fútbol popular: entradas VIP, precios dinámicos y un negocio millonario

Recuerdos fotográficos: María Luisa, ganadora de la carrera de damas de 1927 =
4

Recuerdos fotográficos: María Luisa, ganadora de la carrera de damas de 1927 =

Cómo la futura “Ley Hojarasca” perjudicará a la actividad teatral
5

Cómo la futura “Ley Hojarasca” perjudicará a la actividad teatral

Más Noticias
La plaza Independencia hoy será epicentro del reclamo universitario en Tucumán por la Ley de Financiamiento

La plaza Independencia hoy será epicentro del reclamo universitario en Tucumán por la Ley de Financiamiento

Causa Andis: piden comprobar si la voz de Spagnuolo es la de los audios

Causa Andis: piden comprobar si la voz de Spagnuolo es la de los audios

El oficialismo busca sostener a Adorni y salvar la reforma electoral

El oficialismo busca sostener a Adorni y salvar la reforma electoral

El drama de la inflación en baja: el 56% de las familias no logra cubrir la canasta alimentaria

El drama de la "inflación en baja": el 56% de las familias no logra cubrir la canasta alimentaria

“Solo una oportunidad en esta vida”: la impresionante puesta de la Tierra vista desde la misión Artemis

“Solo una oportunidad en esta vida”: la impresionante puesta de la Tierra vista desde la misión Artemis

Joe Jonas abrió figuritas del Mundial 2026 en pleno show y no le tocó Messi: “Está en nuestros corazones”

Joe Jonas abrió figuritas del Mundial 2026 en pleno show y no le tocó Messi: “Está en nuestros corazones”

Cuáles son los países que exigen certificado de inglés obligatorio para visas de trabajo y residencia

Cuáles son los países que exigen certificado de inglés obligatorio para visas de trabajo y residencia

Escasez de combustible: cancelan 13.000 vuelos en mayo y recortan dos millones de asientos en Europa

Escasez de combustible: cancelan 13.000 vuelos en mayo y recortan dos millones de asientos en Europa

Comentarios