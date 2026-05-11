El día después de la nevada, el sol volvió a dominar la escena en Tafí del Valle

“Lo más lindo era el contraste, abajo el paisaje seco del invierno y arriba las montañas blancas. El sol hacía que todo se viera más nítido”, agrega la joven, que pasó todo el fin de semana desconectándose con amigas en los Valles tucumanos. Su relato pone en palabras una imagen que todavía se sostenía horas después de la nevada, cuando el cielo se abrió por completo y el frío empezó a ceder lentamente. Esa quietud a la que hace referencia no es solo ausencia de sonido, sino una sensación que se instala en el valle después de estos episodios, como si todo quedara en pausa por un momento.