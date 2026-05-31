Tema del traidor y del héroe

En el final del artículo que dio origen a la historia sugiero que Puccio tuvo una oportunidad de escapar del infierno paterno –e incluso de asumir su destino edípico y combatirlo- porque en ese partido, Canessa ya era el héroe de los Andes y Alejandro todavía no había sucumbido a la psicopatía de Arquímides. Rothe sugiere que el encuentro fugaz que puede haberse dado en un partido no parece ser suficiente para conmover a quien todavía está a tiempo de tomar una decisión ética fundamental. Por el contrario, creo que es difícil no conmoverse profundamente –me pasó a mí y a muchísimas personas- ante la presencia de esa figura legendaria que enalteció, como muy pocos, al género humano.