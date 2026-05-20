Canessa jugó en Tucumán cinco años después de la tragedia de los Andes

Cinco años después de caminar entre nieve y silencio en la cordillera de los Andes, Roberto Canessa volvió a correr detrás de una pelota de rugby. Y lo hizo también en Tucumán. La provincia fue escenario en octubre de 1977 del IX° Campeonato Sudamericano de Rugby, un torneo que tuvo una particularidad histórica: fue la primera vez que la competencia se disputó en el interior del país. Las instalaciones del Club Atlético Concepción se transformaron durante varios días en el centro del rugby sudamericano. Allí llegaron Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay para disputar el certamen continental bajo las luces de la noche tucumana.