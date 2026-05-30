Atlético Tucumán se juega la clasificación: cómo llega la Reserva al sprint final del torneo

Resumen para apurados
- La Reserva de Atlético Tucumán busca clasificar a la Copa Proyección en las últimas tres fechas tras encadenar tres triunfos seguidos en el torneo argentino.
- Tras una dura derrota 5-0 ante Talleres, el DT Ramiro González reordenó el equipo que venció a Barracas, Gimnasia (M) y Godoy Cruz, alcanzando el tercer puesto con 24 puntos.
- El equipo depende de sí mismo para clasificar. El próximo cruce clave ante Instituto definirá el rumbo hacia la fase final, buscando superar la marca de octavos de 2025.
A tres fechas del cierre de la fase regular, la Reserva de Atlético Tucumán volvió a meterse en zona de clasificación y llega al tramo decisivo del Torneo Apertura de la Copa Proyección dependiendo exclusivamente de sí mismo para avanzar a la siguiente fase. El equipo dirigido por Ramiro González afrontará tres partidos clave que definirán su futuro en el campeonato.
El presente contrasta con el de algunas semanas atrás, cuando una serie de resultados adversos lo había dejado al borde de quedar fuera de la pelea. Sin embargo, el equipo reaccionó a tiempo, revirtió el panorama y volvió a ilusionarse con repetir -e incluso mejorar- lo realizado en 2025, cuando alcanzó los octavos de final en ambos torneos de la categoría.
El nuevo formato del certamen también elevó la exigencia. Esta temporada, los mejores equipos de cada zona accederán directamente a los cuartos de final, por lo que cada punto tiene un peso determinante en la tabla.
La pelea por los puestos de clasificación es una de las más ajustadas del torneo. Vélez Sarsfield es el único equipo que logró despegarse del resto. Con 35 puntos, ya aseguró su lugar en la próxima instancia y domina el Grupo A.
Detrás aparece Racing con 27 unidades. Más abajo se formó un pelotón compacto de equipos que lucha por los lugares restantes. Atlético suma 24 puntos y comparte la tercera posición con Argentinos Juniors. Rosario Central e Instituto acumulan 23 unidades, mientras que Talleres, Gimnasia y Esgrima La Plata, River Plate y San Lorenzo tienen 22. En total, ocho equipos pelean por tres plazas disponibles.
La campaña del “Decano” estuvo marcada por la irregularidad. Durante buena parte del torneo mostró momentos de buen juego, aunque le costó sostener resultados y afirmarse en los puestos de privilegio.
Uno de los golpes más duros llegó cuando cayó 5 a 0 frente a Talleres en Córdoba. Además de ser la derrota más abultada de la temporada, el resultado lo dejó fuera de la zona de clasificación y encendió las alarmas. El margen era mínimo y la tabla no daba respiro.
La respuesta llegó rápidamente. Primero derrotó a Sportivo Barracas y recuperó confianza. Luego consiguió uno de los triunfos más importantes de la temporada al vencer 2 a 1 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Lo hizo en un partido complejo, en el que terminó jugando con dos hombres menos, pero logró sostener la ventaja hasta el final.
La remontada continuó en la fecha siguiente con una victoria frente a Godoy Cruz en el complejo Ojo de Agua. Atlético mostró eficacia en el complemento y resolvió un encuentro fundamental para mantenerse en carrera.
Las tres victorias consecutivas cambiaron por completo el escenario. De mirar la tabla con preocupación pasó a volver a depender de sí mismo. La recuperación estuvo respaldada por una mejora futbolística evidente: el equipo ganó solidez defensiva, encontró equilibrio en el mediocampo y fue más efectivo en ataque. Además, González encontró respuestas en varios futbolistas que elevaron el rendimiento colectivo.
Con este panorama, Atlético afrontará una verdadera prueba este miércoles desde las 15, cuando visite a Instituto en Córdoba. El conjunto cordobés también atraviesa un buen momento y viene de derrotar 3 a 2 a Vélez en Liniers con un gol en tiempo adicionado.
Para ese encuentro, González recuperará al volante central Mauro Carrizo y al delantero Lucas Videla, quienes ya cumplieron sus respectivas suspensiones. Ambos suelen ser titulares y representan piezas importantes dentro de la estructura habitual del equipo. De todos modos, todavía no está definido si regresarán desde el arranque o si ocuparán un lugar en el banco de suplentes. La decisión se tomará en las últimas prácticas previas al partido. (Producción periodística: Carlos Oardi).