Atlético Tucumán se juega la clasificación: cómo llega la Reserva al sprint final del torneo

El presente contrasta con el de algunas semanas atrás, cuando una serie de resultados adversos lo había dejado al borde de quedar fuera de la pelea. Sin embargo, el equipo reaccionó a tiempo, revirtió el panorama y volvió a ilusionarse con repetir -e incluso mejorar- lo realizado en 2025, cuando alcanzó los octavos de final en ambos torneos de la categoría.