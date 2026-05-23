El semillero “Decano” se ilusiona: la Cuarta División de Atlético gana, gusta y sueña
Con una goleada por 4 a 0 ante Estudiantes de Río Cuarto, la Cuarta División ratificó su gran presente, estiró su racha positiva y se prende en la pelea del torneo de la AFA. El momento clave de Mauricio Carrizo y el balance de una jornada que entusiasma al semillero "Decano".
Resumen para apurados
- La Cuarta División de Atlético Tucumán goleó 4-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el predio San Jorge por la fecha 11 de la AFA, consolidando su pelea en el torneo de juveniles.
- Con cinco partidos invicto y el liderazgo de figuras como Mauricio Carrizo, el equipo de Alejandro Guiñazú se ubica sexto en la tabla, a solo cinco puntos del líder Lanús.
- El próximo desafío de los juveniles tucumanos será visitar a Barracas Central, una prueba clave para consolidar el proyecto formativo de la institución de cara al futuro.
El predio de San Jorge volvió a convertirse en escenario de una jornada ideal para las divisiones inferiores de Atlético Tucumán. Allí la Cuarta División dio una nueva muestra de carácter, personalidad y ambición al golear por 4 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto por la undécima fecha del torneo de juveniles de la AFA.
El resultado fue una ratificación futbolística del gran momento que atraviesa el equipo dirigido por Alejandro Guiñazú, que dejó de ser una sorpresa para transformarse en uno de los protagonistas de la competencia.
La actualidad de la cuarta del “Decano” invita a la ilusión. Acumula cinco partidos sin derrotas, sumó 13 de los últimos 15 puntos posibles y enlazó tres triunfos consecutivos que le permitieron escalar hasta la sexta posición de la tabla con 20 unidades, quedando a apenas cinco del líder, Lanús.
Detrás de esa campaña aparece un equipo equilibrado, con una identidad cada vez más marcada. Los tucumanos exhiben una estructura sólida desde lo defensivo —solo recibieron nueve goles en el campeonato— y al mismo tiempo muestran eficacia ofensiva, con 18 tantos convertidos. Ese balance explica gran parte de este presente auspicioso.
La goleada ante el conjunto cordobés fue una síntesis perfecta del momento futbolístico que vive el equipo. Atlético manejó los tiempos desde el comienzo, dominó territorialmente y mostró mayor claridad en los metros finales. La apertura del marcador llegó en la primera mitad gracias a Santino Gallía, una de las figuras de la mañana, que encontró espacios y desequilibró constantemente por su sector. "Venimos jugando bastante bien con una racha muy buena y eso se nota en el grupo. Solo toca no aflojar y seguir por ese camino para conseguir los puntos necesarios para mantenernos ahí arriba", apuntó el volante.
En el complemento, el dominio se transformó en una exhibición de contundencia. Ezequiel García amplió la ventaja, Mauricio Carrizo aportó el gol más vistoso de la jornada con una definición exquisita y Áxel Soria selló el 4 a 0 definitivo para coronar una actuación colectiva de alto nivel.
Carrizo, el talento que encontró madurez en el Regional
Dentro de este presente alentador hay nombres propios que empiezan a consolidarse. Uno de ellos es Mauricio Carrizo, volante ofensivo de 20 años que atraviesa uno de los mejores momentos desde su llegada al club.
El mediocampista, surgido en Argentinos del Norte y con cinco temporadas en Atlético, se ganó un lugar importante dentro de la estructura del equipo gracias a su capacidad técnica, visión de juego y una pegada distintiva que ya se transformó en marca registrada.
Su gol ante Estudiantes volvió a reflejarlo: un remate de “tres dedos” ejecutado con precisión y naturalidad, un recurso técnico poco habitual incluso en categorías superiores.
“Es el segundo gol en el torneo y el segundo de tres dedos. Creo que estoy pasando uno de mis mejores momentos en el club”, consideró el juvenil después del encuentro.
Más allá de las condiciones naturales, Carrizo entiende que su crecimiento tuvo un punto de inflexión durante la temporada pasada, cuando sumó experiencia en el Torneo Regional Amateur defendiendo los colores de San Pablo.
“El año pasado me fui a jugar el Regional y creo que me ayudó mucho en lo personal. Sumé una experiencia muy linda”, explicó el volante.
Ese proceso de maduración también parece reflejarse en la personalidad que hoy muestra dentro de la cancha. Carrizo juega con confianza, pide la pelota constantemente y asume responsabilidades ofensivas en momentos importantes del partido. Por su parte Áxel Soria, lateral volante, añadió: "Hace seis años que estoy en el club y este es mi mejor momento; es mi segundo gol en el torneo".
Un trabajo integral en las inferiores
La jornada frente a Estudiantes de Río Cuarto también dejó actividad para el resto de las categorías formativas de Atlético Tucumán, con resultados diversos pero con rendimientos competitivos en prácticamente todas las divisiones.
La Quinta División consiguió una ajustada victoria por 1 a 0 gracias al tanto de Luis Bertulo, manteniendo su regularidad en el certamen. La Sexta cayó 3 a 2, aunque contó nuevamente con una destacada actuación ofensiva de Leonel Llanos, autor de los dos goles del equipo.
La Séptima no pudo en Río Cuarto y perdió 2 a 1, con descuento de Dylan Navarro, mientras que la Octava logró un triunfo importante por 1 a 0 gracias al tanto de Mateo Andrada. Finalmente, la Novena rescató un empate 1 a 1 con gol de Ignacio Tévez.
Más allá de los resultados puntuales, puertas adentro valoran especialmente la competitividad que vienen mostrando las distintas categorías, una señal positiva para un club que históricamente apostó por el desarrollo de juveniles como parte fundamental de su identidad deportiva.
La próxima parada: una prueba exigente en Buenos Aires
El calendario del torneo juvenil de AFA no permite relajaciones y Atlético ya piensa en el próximo desafío. Por la fecha 12, la Cuarta División visitará a Barracas Central en Buenos Aires, en un encuentro que puede representar una medida importante para las aspiraciones del equipo tucumano.
El conjunto de Guiñazú llegará con confianza, pero también con la necesidad de sostener el nivel fuera de casa para confirmar que está preparado para competir hasta las últimas jornadas.
En el mundo de las inferiores, donde los procesos suelen ser largos y las urgencias no siempre deben marcar el rumbo, Atlético parece haber encontrado algo más que una buena racha: un grupo competitivo y varios futbolistas que empiezan a pedir pista.
Y mientras la tabla se aprieta y los resultados acompañan, en el predio de San Jorge la ilusión empieza a crecer. (Producción periodística: Carlos Oardi).