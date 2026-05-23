El semillero “Decano” se ilusiona: la Cuarta División de Atlético gana, gusta y sueña

La goleada ante el conjunto cordobés fue una síntesis perfecta del momento futbolístico que vive el equipo. Atlético manejó los tiempos desde el comienzo, dominó territorialmente y mostró mayor claridad en los metros finales. La apertura del marcador llegó en la primera mitad gracias a Santino Gallía, una de las figuras de la mañana, que encontró espacios y desequilibró constantemente por su sector. "Venimos jugando bastante bien con una racha muy buena y eso se nota en el grupo. Solo toca no aflojar y seguir por ese camino para conseguir los puntos necesarios para mantenernos ahí arriba", apuntó el volante.