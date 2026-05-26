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Atlético Tucumán goleó a Tucumán Central y se subió al tercer puesto del Apertura

El “Decano” venció 3-0 al último campeón Anual en el cierre de la octava fecha del Torneo Apertura “Martín Macheta Robles”. Nahuel Herrera, Facundo Coman y Ramiro Pereyra marcaron los goles del equipo de Roy González, que quedó a cuatro puntos de los líderes de la Zona B.

Atlético Tucumán goleó a Tucumán Central y se subió al tercer puesto del Apertura
Gentileza PUCAT.
Hace 10 Min

Atlético venció 3 a 0 a Tucumán Central en el cierre de la octava fecha, la primera de las revanchas del Torneo Apertura “Martín Macheta Robles” de la Liga Tucumana. Con este triunfo, el equipo dirigido por Roy González llegó a los 11 puntos y escaló al tercer puesto de la Zona B.

El “Decano” construyó la diferencia en el complemento gracias a los goles de Nahuel Herrera, Facundo Coman y Ramiro Pereyra. De esta manera, quedó por detrás de los líderes San Martín y Sportivo Guzmán, ambos con 15 unidades, aunque el “Santo” todavía debe el partido postergado ante San Lorenzo de Delfín Gallo.

Más atrás se ubican San Antonio con 10 puntos y Argentinos con 8. Por su parte, Tucumán Central, último campeón Anual, sufrió su cuarta derrota en el certamen y permanece con 7 unidades, además de tener pendiente el clásico frente a Amalia.

En el encuentro, la árbitra Alejandra Cruz expulsó a Julio Escobar en la visita. Además, en el primer tiempo, Matías Santucho le atajó un penal a Facundo Coman.

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