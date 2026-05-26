Por qué el título de Belgrano obliga a Atlético Tucumán a mirarse al espejo y recuperar la ambición

En la misma línea, Jesús Campos piensa que para poder dar el salto nuevamente es necesario fijarse objetivos mucho más ambiciosos. “En su momento tuvimos la oportunidad ahí nomás, en las manos, tanto con la Copa Argentina como en el torneo local, pero se nos terminó escapando. Lo que hoy le falta a Atlético para dar el salto definitivo es ambición. Siento que ya es el momento de que la dirigencia y el plantel se pongan las pilas. Como hincha, lo que sentí al ver la final es que ya es hora de que nos toque a nosotros y dejar de conformarse solamente con la permanencia”.