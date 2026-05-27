Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y quedó en zona de clasificación en Reserva

La diferencia finalmente apareció en el segundo tiempo. Julio Vallejo rompió el cero y abrió un encuentro que hasta ese momento se había presentado muy cerrado. Luego Leandro Olima amplió la ventaja para el “Decano”, aunque Godoy Cruz reaccionó rápidamente y Roberto Uroz descontó para poner el 2 a 1 y sembrar incertidumbre en el cierre. Sin embargo, Facundo Pimienta apareció para marcar el tercero y asegurar una victoria clave para los de 25 de Mayo y Chile.