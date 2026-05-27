Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y quedó en zona de clasificación en Reserva

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán derrotó 3-1 a Godoy Cruz en Ojo de Agua para ubicarse cuarto en el Grupo A de la Reserva y quedar en zona de clasificación a cuartos a tres fechas del final.
- Con goles de Vallejo, Olima y Pimienta, el equipo superó bajas por sanción y lesión, consolidando una recuperación clave tras una dura derrota previa por 5-0 en Córdoba.
- El triunfo fortalece al plantel de cara a las últimas tres fechas, donde enfrentará a rivales directos como Instituto para asegurar el pase a los cuartos de final de la Copa.
Atlético Tucumán dio un paso clave en su lucha por clasificar a la próxima instancia del torneo. El equipo dirigido por Ramiro González derrotó por 3 a 1 a Godoy Cruz y quedó ubicado en el cuarto puesto del Grupo A, cuando restan apenas tres fechas para el cierre de la etapa inicial.
Cabe recordar que los cuatro primeros de cada grupo avanzarán a los cuartos de final del Torneo Apertura Copa Proyección de la categoría Reserva, objetivo que el “Decano” tiene cada vez más cerca.
En un partido intenso y muy disputado, Atlético debió trabajar más de la cuenta para quedarse con tres puntos fundamentales. Si bien los goles llegaron recién en el complemento, el conjunto tucumano había hecho méritos suficientes durante la primera mitad para abrir el marcador.
El gran protagonista de esos primeros 45 minutos fue Rodrigo Granillo. El delantero volvió loca a la defensa mendocina con su movilidad y profundidad, aunque le faltó precisión en la definición. Incluso, uno de sus remates se estrelló en el travesaño, en la situación más clara de Atlético antes del descanso.
La diferencia finalmente apareció en el segundo tiempo. Julio Vallejo rompió el cero y abrió un encuentro que hasta ese momento se había presentado muy cerrado. Luego Leandro Olima amplió la ventaja para el “Decano”, aunque Godoy Cruz reaccionó rápidamente y Roberto Uroz descontó para poner el 2 a 1 y sembrar incertidumbre en el cierre. Sin embargo, Facundo Pimienta apareció para marcar el tercero y asegurar una victoria clave para los de 25 de Mayo y Chile.
Con este triunfo, Atlético llega fortalecido a la recta decisiva del campeonato. El próximo compromiso será determinante: el equipo viajará el lunes a Córdoba, donde el miércoles enfrentará a Instituto en un duelo directo por la clasificación. La “Gloria” está apenas un punto por debajo del “Decano” y viene de conseguir un valioso triunfo como visitante frente a Vélez por 3 a 2.
Para este encuentro ante Godoy Cruz, González tuvo que realizar tres modificaciones obligadas. Uriel Funes ingresó por el lesionado Luciano García; Fabricio Velardes reemplazó al suspendido Mauro Carrizo, mientras que Julio Vallejo ocupó el lugar de Lucas Videla, también sancionado.
Atlético formó con Enrique Maza; Uriel Funes, Juan Pablo Posse, Tomás Jung y Ramiro Paunero; Leandro Olima, Fabricio Velardes, Facundo Pimienta y Martín Ortega; Julio Vallejo y Rodrigo Granillo.
Finalizado el partido, el DT habló en el césped del Complejo Ojo de Agua, escenario que fue reacondicionado recientemente y lució en excelentes condiciones.
“Sabemos que es un campeonato muy parejo, un grupo muy interesante donde todos los equipos tienen sus armas. Creo que fue un lindo partido de fútbol porque cada uno mostró su idea”, analizó el entrenador.
Más allá del resultado, González destacó especialmente el crecimiento colectivo del plantel. “Estoy muy contento por los chicos. Me pone feliz cómo van creciendo, cómo se desarrollan y cómo compiten cada partido. Eso es muy positivo desde muchos aspectos, sobre todo pensando en el futuro del club”, expresó.
El DT también recordó el duro golpe sufrido semanas atrás en Córdoba, cuando Atlético cayó 5 a 0, y reconoció que aquella derrota terminó funcionando como un punto de inflexión para el grupo.
“A veces esos golpes son necesarios para darse cuenta de dónde está parado y qué es lo que busca. Pero más allá de eso, la temporada viene siendo muy positiva. Estamos peleando de igual a igual en todas las canchas, de local y de visitante”, sostuvo.
Además, valoró el compromiso colectivo del plantel en cada circunstancia del juego. “Cuando toca sufrir, sufrimos todos juntos; cuando toca jugar, jugamos todos juntos. Los chicos disfrutan, nosotros disfrutamos y ojalá el hincha también”, afirmó.
Pensando en el tramo decisivo del torneo, González reconoció que encontró una base sólida para afrontar las últimas fechas. “Tenemos buenos jugadores, buenos chicos y buenas personas. A todos les tocó entrar o salir y siempre respondieron. Hay una buena base y eso es muy importante”, aseguró.
Y cerró destacando un aspecto que considera fundamental: “La predisposición que tienen para entrenarse y las ganas de mejorar son enormes. Ese es un punto de partida más que interesante”.
Por su parte, el arquero Enrique Maza también destacó el valor del triunfo y el momento anímico que atraviesa el plantel.
“Fue un partido duro. La verdad que el sacrificio de todos nos llevó a un triunfo muy importante para mantenernos ahí, peleando arriba. Tenemos que seguir firmes y sumando en lo que queda para poder clasificar”, expresó.
El arquero reconoció que el equipo se fue con bronca al descanso por las chances desperdiciadas en el primer tiempo. “Tuvimos bastantes situaciones de gol que no se nos dieron, pero en el segundo tiempo, gracias a Dios, pudimos concretar las que tuvimos y sacar adelante el partido”, señaló.
Maza también remarcó la reacción del grupo luego de la dura caída sufrida ante Talleres. “Se notó muchísimo que levantamos después de perder en Córdoba. Eso fue algo que nos impulsó para estar donde estamos ahora. Creo que tenemos que seguir por el mismo camino”, explicó.
De cara a las últimas tres jornadas, el arquero dejó en claro que el plantel afrontará cada compromiso como una definición. “Instituto, Unión y Gimnasia son tres finales. Tenemos que seguir demostrando y tratar de sumar. Terminar este campeonato entre los cuatro sería muy importante”, afirmó.
Además, recordó las frustraciones del año pasado y aseguró que el objetivo estuvo claro desde el inicio del torneo. “Nosotros tenemos metido en la cabeza, desde que empezó el campeonato, poder clasificar. Sabemos que clasifican cuatro y estamos muy cerca del objetivo. Tenemos que seguir firmes para lograrlo”, concluyó.
Atlético sigue en carrera. Y con tres finales por delante, el sueño de clasificar a los cuartos de final está más vivo que nunca. Producción periodística: Carlos Oardi.