La UNT abrió el tercer comedor para la comunidad universitaria: precios y opciones gastronómicas

La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) cuenta desde ayer con un tercer comedor destinado a toda la comunidad universitaria; en particular, a los estudiantes. Se trata del comedor “Juan Francisco Carreras”, ubicado en Jujuy 467, con el cual la UNT ampliará los servicios de desayuno, almuerzo y merienda a las Facultades de Artes, Bioquímica, Ciencias Naturales y Medicina, y al Instituto Técnico, que se encuentran dentro de la zona de influencia de esta sede.
Los otros dos comedores, ubicados en los centros universitarios Julio Prebisch (zona parque 9 de Julio) y Roberto Herrera (ex Quinta Agronómica) ofrecen estas prestaciones a los alumnos, docentes y no docentes de las Facultades de Educación Física, de Filosofía, de Odontología y de Psicología (Prebisch), de Arquitectura, de Agronomía y Zootecnia, de Ciencias Económicas y de Ciencias Exactas (Herrera), principalmente.
El acto estuvo encabezado por el rector de la UNT, Sergio Pagani, y por la vicerrectora, Mercedes Leal. Durante la ceremonia se realizó el corte de cinta, el descubrimiento de una placa y la entrega de la resolución que oficializa la designación del comedor con tal nombre.
Tal denominación fue propuesta, según destacó Pagani en su discurso, por estudiantes y por dirigentes de la Federación Universitaria de Tucumán. La resolución que oficializó el nombre fue impulsada por la ex consejera superior Natalia Pérez Palumbo, sobre la base argumental de que las universidades públicas deben fortalecer acciones institucionales vinculadas a la memoria, la verdad y la justicia; en especial, a 50 años del golpe de Estado de 1976.
Juan Francisco Carreras era estudiante de la Facultad de Bioquímica, e integraba el cuerpo de delegados de esa unidad académica. Había nacido en Catamarca, y tenía 26 años cuando fue secuestrado al terminar de rendir el final de una materia, el 16 de septiembre de 1976. Su caso es inédito en Tucumán, ya que se trata de uno de los pocos secuestros que se conocen en la provincia producidos dentro de una sede universitaria. “Ponerle su nombre a este comedor es muy significativo para nuestra universidad, porque permanentemente luchamos por la memoria, la verdad y la justicia”, dijo Pagani.
El rector también destacó que la obra se concretó en un contexto de fuerte restricción presupuestaria nacional. “Lo logramos gracias a la gestión austera que hicimos, estableciendo prioridades. En este caso, la prioridad fueron los estudiantes. Pudimos hacer obras con recursos propios; es una realidad que muestra que la universidad guarda su memoria, su historia y cuida a sus estudiantes”, dijo.
Leal señaló que la obra representa un espacio de confraternidad y socialización para una universidad que cuenta con más de 80.000 estudiantes. Y remarcó que los tres comedores de la UNT fueron inaugurados durante la actual gestión. “En un tiempo tan complejo, inaugurar un comedor universitario tiene simbólicamente múltiples sentidos: sostener las políticas de inclusión, las políticas de cuidado y ofrecer un espacio de confraternidad y socialización para nuestros estudiantes”, afirmó.
En el acto también habló Felicidad Carreras, hermana de Juan, quien agradeció el reconocimiento y recordó el compromiso de su hermano con la vida universitaria y las becas estudiantiles. “La emoción que tengo es infinita. La memoria de Juan nos invade a todos en mi pueblo, Belén. La designación del comedor constituye un acto de reparación simbólica y reafirmación del compromiso de esta casa de estudios con la defensa de los derechos humanos”, añadió.
“Reapertura”
El secretario de Bienestar Estudiantil de la UNT -área bajo cuya órbita funcionan los comedores-, Gustavo Vitulli, también le imprimió a sus palabras un tono de reparación histórica. “La UNT tuvo comedores durante muchísimos años, y fueron cerrados en la época del proceso militar; en algún momento fueron el punto de encuentro para los estudiantes y una solución para muchos de ellos. Ahora los estamos reabriendo”, subrayó.
También se refirió al carácter social del espacio. “Cuando decimos inclusión, bueno, este es uno de los puntos de inclusión, porque tratamos de acercar los precios al bolsillo de los estudiantes, para que ellos puedan permanecer. Muchas veces tienen actividad por la mañana y por la tarde, y regresar a sus casas implica un gasto”, explicó.
El titular de la Dirección de Comedores, Ariel Santillán, explicó que el flamante espacio comenzaría a funcionar tras el receso de julio y que atenderá a estudiantes, docentes, no docentes y egresados, al igual que los otros dos comedores. Remarcó que se trabajará para mantener el mismo precio desde marzo hasta diciembre. Dijo que actualmente, un desayuno o una merienda cuestan $ 1.500; y que el almuerzo -con menú diario clásico, vegetariano y celíaco- cuestan $ 3.000 para los alumnos y $ 4.000 para docentes, egresados y no docentes. Los menús, monitoreados por un equipo de nutricionistas, incluyen un plato, una fruta, un vaso de jugo y una porción de pan.
“Si bien no todos los días va la misma cantidad de gente, en los dos comedores que están funcionando asisten, en promedio, de 350 a 400 personas. Pero creo que aquí vendrán más”, dijo Santillán. Y explicó los requisitos para acceder a los servicios. “Los estudiantes deben traer una foto, algo que acredite su condición de alumnos de la UNT y la una fotocopia del DNI. Con eso sacan el carné, y pueden usarlo todos los días. Los docentes y no docentes, deben presentar un recibo de sueldo”, dijo.