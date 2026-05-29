La UNT abrió el tercer comedor para la comunidad universitaria: precios y opciones gastronómicas

Juan Francisco Carreras era estudiante de la Facultad de Bioquímica, e integraba el cuerpo de delegados de esa unidad académica. Había nacido en Catamarca, y tenía 26 años cuando fue secuestrado al terminar de rendir el final de una materia, el 16 de septiembre de 1976. Su caso es inédito en Tucumán, ya que se trata de uno de los pocos secuestros que se conocen en la provincia producidos dentro de una sede universitaria. “Ponerle su nombre a este comedor es muy significativo para nuestra universidad, porque permanentemente luchamos por la memoria, la verdad y la justicia”, dijo Pagani.