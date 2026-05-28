Quién es Gabriel Barrelier, el principal sospechoso por la desaparición de Agostina Vega

Resumen para apurados
- El fiscal Raúl Garzón detuvo en Córdoba a Claudio Barrelier, sospechoso de la desaparición de la adolescente Agostina Vega, tras filmaciones que contradicen su coartada.
- El sospechoso, municipal con antecedentes de violencia de género, afirmó que la joven se fue en un auto, pero cámaras de seguridad la muestran ingresando a su vivienda.
- La fiscalía ordenó 18 allanamientos y peritajes científicos bajo secreto de sumario para determinar el paradero de la menor y esclarecer la responsabilidad del detenido.
La investigación por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba avanza con un detenido y múltiples allanamientos ordenados por la fiscalía. En las últimas horas, el foco quedó puesto sobre Claudio Gabriel Barrelier, el hombre de 33 años señalado como la última persona que habría tenido contacto con la adolescente de 14 años antes de que se perdiera su rastro.
El sospechoso fue arrestado por orden del fiscal Raúl Garzón y permanece imputado mientras continúan las pericias y el análisis de pruebas. En su declaración, el hombre admitió que vio a la joven pero que ella luego se subió a un auto rojo y se fue. Luego se comprobó que mintió porque un video registrado por cámaras de seguridad muestra que Agostina entró a la casa de él.
Qué se sabe sobre Claudio Gabriel Barrelier
Barrelier trabaja para la Municipalidad de Córdoba en el área de Tránsito y figura además como empleado de la empresa Squad Security, que presta servicios para el municipio.
Antes de eso, había trabajado para una firma dedicada a la comercialización de productos frutihortícolas.
Según trascendió, el hombre posee antecedentes penales vinculados a una causa por violencia de género iniciada en 2025. En ese expediente fue detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad agravada luego de un episodio denunciado por una expareja.
Tras pasar varios días detenido, recuperó la libertad bajo fianza y con la obligación de presentarse periódicamente ante la fiscalía. En redes sociales, Barrelier mostraba además su fanatismo por el club Instituto Atlético Central Córdoba, conocido popularmente como “La Gloria”.
El video que complica al detenido por la desaparición de Agostina Vega
La causa tomó un giro importante luego de que apareciera una cámara de seguridad donde se observa a Agostina Vega junto a Barrelier en barrio Cofico. De acuerdo con la reconstrucción de la fiscalía, la adolescente llegó en remis hasta la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo, donde fue recibida por el sospechoso. Según los investigadores, ambos caminaron juntos hacia la vivienda del hombre.
Ese registro contradice parcialmente la primera versión aportada por Barrelier, quien había sostenido que la joven luego subió a un Volkswagen Gol rojo. Para los investigadores, esa hipótesis pierde fuerza a partir de las imágenes obtenidas y refuerza las sospechas sobre el detenido, que continúa negando cualquier participación en el hecho.
Los allanamientos y la hipótesis de la fiscalía
Durante la tarde del miércoles, la vivienda de Barrelier fue allanada por efectivos de la Policía de Córdoba y personal del Ministerio Público Fiscal. En el operativo se secuestraron distintos elementos para ser sometidos a análisis técnicos y científicos. Además, la Justicia ordenó otros 18 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad.
Mientras tanto, la defensa del acusado sostiene que Agostina lo había llamado para pedirle ayuda con el pago del remis y que luego se retiró junto a otra persona en un vehículo. La investigación continúa bajo secreto de sumario y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas para intentar reconstruir qué ocurrió con la adolescente desaparecida.