Quién es Gabriel Barrelier, el principal sospechoso por la desaparición de Agostina Vega

El sospechoso fue arrestado por orden del fiscal Raúl Garzón y permanece imputado mientras continúan las pericias y el análisis de pruebas. En su declaración, el hombre admitió que vio a la joven pero que ella luego se subió a un auto rojo y se fue. Luego se comprobó que mintió porque un video registrado por cámaras de seguridad muestra que Agostina entró a la casa de él.