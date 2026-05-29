"Tu hija está bien, dormida": el inquietante mensaje que recibió la mamá de Agostina Vega

Resumen para apurados
- La fiscalía de Córdoba investiga un inquietante mensaje recibido por la madre de Agostina Vega, de 14 años, desaparecida desde el 23 de mayo, para dar con su paradero.
- El mensaje decía que la menor estaba dormida. La madre identificó voces ligadas al entorno de Claudio Barrelier, el único detenido e imputado por privación ilegal de la libertad.
- Los investigadores analizan el origen de los audios para determinar si buscan desorientar la búsqueda o si hay más cómplices involucrados en la desaparición de la adolescente.
La búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba desde el pasado 23 de mayo, sumó en las últimas horas un nuevo elemento que podría resultar relevante para la investigación judicial. Se trata de una serie de mensajes y llamadas que recibió su madre, y que ya fueron incorporados al expediente.
Uno de los contactos llamó especialmente la atención de los investigadores por el contenido del mensaje enviado desde un número desconocido: “Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila”. La comunicación fue entregada a la fiscalía y ahora forma parte de las medidas que buscan determinar el paradero de la menor.
Los mensajes que abrieron nuevas líneas de investigación
Mientras continúan los operativos para encontrar a Agostina, Melisa Heredia, su madre, recibió una serie de llamadas y audios que generaron preocupación. Según trascendió, algunos de los contactos habrían sido bromas, pero otros presentaban características que despertaron el interés de los investigadores.
De acuerdo con los testimonios conocidos, la mujer aseguró haber reconocido algunas de las voces que se comunicaron con ella. Esas personas, según su percepción, tendrían vínculos con el entorno de Claudio Barrelier, el hombre que permanece detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad en el marco de la causa.
Además, durante un allanamiento realizado en la vivienda del acusado, la madre de la adolescente continuó recibiendo mensajes, varios de los cuales fueron grabados y posteriormente entregados a la Justicia para su análisis.
Qué investiga la fiscalía en el caso Agostina Vega
El fiscal Raúl Garzón y su equipo trabajan para determinar el origen de las comunicaciones y establecer si contienen información relevante sobre la desaparición de la adolescente.
Los investigadores intentan esclarecer si los mensajes fueron enviados con la intención de desorientar la búsqueda o si podrían aportar datos concretos sobre el paradero de Agostina.
Hasta el momento no se registraron pedidos de rescate, aunque las nuevas comunicaciones abrieron distintas hipótesis dentro de la investigación.
Por otra parte, la fiscalía analiza si podrían existir más personas involucradas en el caso. En ese contexto, se busca establecer si el principal sospechoso actuó por cuenta propia o si contó con la colaboración de terceros.
La búsqueda de Agostina continúa y las autoridades mantienen activas todas las líneas de investigación para intentar dar con la adolescente lo antes posible.