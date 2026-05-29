SociedadActualidad

"Tu hija está bien, dormida": el inquietante mensaje que recibió la mamá de Agostina Vega

La Justicia analiza las llamadas y audios incorporados a la investigación para determinar si contienen pistas sobre el paradero de la joven desaparecida.

Melisa, la mamá de Agostina Vega, la adolescente desaparecida en Córdoba
Melisa, la mamá de Agostina Vega, la adolescente desaparecida en Córdoba
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La fiscalía de Córdoba investiga un inquietante mensaje recibido por la madre de Agostina Vega, de 14 años, desaparecida desde el 23 de mayo, para dar con su paradero.
  • El mensaje decía que la menor estaba dormida. La madre identificó voces ligadas al entorno de Claudio Barrelier, el único detenido e imputado por privación ilegal de la libertad.
  • Los investigadores analizan el origen de los audios para determinar si buscan desorientar la búsqueda o si hay más cómplices involucrados en la desaparición de la adolescente.
Resumen generado con IA

La búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba desde el pasado 23 de mayo, sumó en las últimas horas un nuevo elemento que podría resultar relevante para la investigación judicial. Se trata de una serie de mensajes y llamadas que recibió su madre, y que ya fueron incorporados al expediente.

Quién es Gabriel Barrelier, el principal sospechoso por la desaparición de Agostina Vega

Quién es Gabriel Barrelier, el principal sospechoso por la desaparición de Agostina Vega

Uno de los contactos llamó especialmente la atención de los investigadores por el contenido del mensaje enviado desde un número desconocido: “Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila”. La comunicación fue entregada a la fiscalía y ahora forma parte de las medidas que buscan determinar el paradero de la menor.

Los mensajes que abrieron nuevas líneas de investigación

Mientras continúan los operativos para encontrar a Agostina, Melisa Heredia, su madre, recibió una serie de llamadas y audios que generaron preocupación. Según trascendió, algunos de los contactos habrían sido bromas, pero otros presentaban características que despertaron el interés de los investigadores.

De acuerdo con los testimonios conocidos, la mujer aseguró haber reconocido algunas de las voces que se comunicaron con ella. Esas personas, según su percepción, tendrían vínculos con el entorno de Claudio Barrelier, el hombre que permanece detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad en el marco de la causa.

Además, durante un allanamiento realizado en la vivienda del acusado, la madre de la adolescente continuó recibiendo mensajes, varios de los cuales fueron grabados y posteriormente entregados a la Justicia para su análisis.

Qué investiga la fiscalía en el caso Agostina Vega

El fiscal Raúl Garzón y su equipo trabajan para determinar el origen de las comunicaciones y establecer si contienen información relevante sobre la desaparición de la adolescente.

Los investigadores intentan esclarecer si los mensajes fueron enviados con la intención de desorientar la búsqueda o si podrían aportar datos concretos sobre el paradero de Agostina.

Hasta el momento no se registraron pedidos de rescate, aunque las nuevas comunicaciones abrieron distintas hipótesis dentro de la investigación.

Por otra parte, la fiscalía analiza si podrían existir más personas involucradas en el caso. En ese contexto, se busca establecer si el principal sospechoso actuó por cuenta propia o si contó con la colaboración de terceros.

La búsqueda de Agostina continúa y las autoridades mantienen activas todas las líneas de investigación para intentar dar con la adolescente lo antes posible.

Temas Córdoba
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Caso Agostina Vega: el video clave que complica al único detenido por la desaparición

Caso Agostina Vega: el video clave que complica al único detenido por la desaparición

Quién es Gabriel Barrelier, el principal sospechoso por la desaparición de Agostina Vega

Quién es Gabriel Barrelier, el principal sospechoso por la desaparición de Agostina Vega

Desaparición de Agostina Vega en Córdoba: quién es el hombre detenido y cuál es la principal hipótesis

Desaparición de Agostina Vega en Córdoba: quién es el hombre detenido y cuál es la principal hipótesis

Lo más popular
Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico
1

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico

La forma que empleó Jaldo para designar a una funcionaria desató una fuerte controversia en la Legislatura
2

La forma que empleó Jaldo para designar a una funcionaria desató una fuerte controversia en la Legislatura

“Capaz que tendría que trabajar en un kiosco”: la historia de Valentina, una investigadora que vende cosméticos y enseña inglés
3

“Capaz que tendría que trabajar en un kiosco”: la historia de Valentina, una investigadora que vende cosméticos y enseña inglés

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino patero al reconocimiento internacional
4

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino "patero" al reconocimiento internacional

Desde hoy, Cristina Grunauer quedará al frente de la UNT como autoridad provisoria
5

Desde hoy, Cristina Grunauer quedará al frente de la UNT como autoridad provisoria

Ranking notas premium
Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”
1

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico
2

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino patero al reconocimiento internacional
3

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino "patero" al reconocimiento internacional

Barassi, Graviotto y el choque de percepciones: ¿de qué hablamos cuando hablamos de criar?
4

Barassi, Graviotto y el choque de percepciones: ¿de qué hablamos cuando hablamos de criar?

Cómo será San Miguel de Tucumán cuando la provincia tenga cinco millones de habitantes
5

Cómo será San Miguel de Tucumán cuando la provincia tenga cinco millones de habitantes

Más Noticias
¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana

Alerta en EE.UU: advierten riesgos para la salud tras la explosión del cohete de Blue Origin

Alerta en EE.UU: advierten riesgos para la salud tras la explosión del cohete de Blue Origin

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico

Alerta amarilla por tormentas: cuatro provincias esperan lluvias intensas, granizo y ráfagas fuertes

Alerta amarilla por tormentas: cuatro provincias esperan lluvias intensas, granizo y ráfagas fuertes

“Capaz que tendría que trabajar en un kiosco”: la historia de Valentina, una investigadora que vende cosméticos y enseña inglés

“Capaz que tendría que trabajar en un kiosco”: la historia de Valentina, una investigadora que vende cosméticos y enseña inglés

Cómo será San Miguel de Tucumán cuando la provincia tenga cinco millones de habitantes

Cómo será San Miguel de Tucumán cuando la provincia tenga cinco millones de habitantes

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino patero al reconocimiento internacional

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino "patero" al reconocimiento internacional

La UNT abrió el tercer comedor para la comunidad universitaria: precios y opciones gastronómicas

La UNT abrió el tercer comedor para la comunidad universitaria: precios y opciones gastronómicas

Comentarios